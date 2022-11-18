В Хабаровском крае продолжается реализация проекта «Корзинка добра» в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Напомним, проект был запущен в начале октября по инициативе министерства промышленности и торговли региона и предполагает сбор гуманитарной помощи мобилизованным гражданам в магазинах края. Первыми к проекту подключились крупные торговые сети, а сейчас в нем активно участвуют и небольшие магазины Амурского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Советско-Гаванского, Солнечного, Ульчского и Хабаровского районов.

Как сообщили в министерстве промышленности и торговли края, специальные «Корзинки добра» размещены уже в 200 магазинах в 11 муниципальных образованиях. Общими усилиями собрано более тонны гуманитарной помощи военнослужащим и их семьям.

– Пункт сбора помощи мы организовали еще в конце сентября. Жители нашего поселка очень активно наполняют корзинку продуктами длительного хранения и товарами первой необходимости. Это консервы, кондитерские изделия, крупы, предметы личной гигиены, носки, детские подгузники и пр. Только за эту неделю мы собрали уже три полные корзины и передали волонтерам, – прокомментировали в магазине села Гаровка-1 Хабаровского района.

Собранная гуманитарная помощь передается в региональный штаб акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, где из поступающих товаров формируют наборы для мобилизованных граждан.