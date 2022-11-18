В рамках деловой поездки в Москву губернатор Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с президентом АО «Независимая нефтегазовая компания» Эдуардом Худайнатовым. На повестке – реализация в крае крупного инвестиционного проекта по модернизации Хабаровского нефтеперерабатывающего завода.

Инициатива подразумевает под собой строительство на базе Хабаровского НПЗ, входящего в состав холдинга, комбинированной установки гидроочистки вакуумных газойлей (продуктов переработки нефти) и установки производства водорода.

— Реализация данного проекта позволит существенно повысить глубину переработки нефти. Тем самым, мы продолжим движение по пути рационального использования природного сырья на территории нашего региона, — пояснил Михаил Дегтярев.

Стоимость масштабного инвестпроекта составляет 41 млрд рублей. В настоящее время компания завершает проектно-изыскательские работы, находится на финальной стадии подготовки к строительству. После решения всех вопросов по организации финансирования и выбору подрядчиков планируется приступить к стройке. Срок – 2023 год.

Стороны также договорились о подготовке соглашения о стратегическом партнерстве правительства Хабаровского края и АО «ННК» в части увеличения глубины переработки нефти и надежного обеспечения высококачественными нефтепродуктами потребителей региона.

СПРАВКА

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» — одно из важнейших промышленных предприятий на Дальнем Востоке, оснащенное современным комплексом технологического оборудования для качественной переработки нефти. Действующие мощности завода – около 1 млн тонн дизтоплива, свыше 600 тысяч тонн бензина, порядка 2 млн тонн судового топлива, а также 200 тысяч тонн авиационного керосина ежегодно.

Продукция высоко востребована у потребителей родного региона, Приморья, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Камчатской края и НАО, а также у партнеров стран АТР.