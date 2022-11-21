Хлебопекарным предприятиям края в этом году выделено в качестве поддержки 10,8 млн рублей, из них 10,7 млн – из федерального бюджета.

— Мера введена в 2021 года для стабилизации цен. Ежемесячно отбор проходят 12 предприятий, которым компенсируется часть затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий, — отметила Светлана Абдалова, начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза.

В 2022 году размер поддержки составляет 2,50 руб. за 1 кг продукции – на 50 копеек больше, чем год назад.

По словам представителей регионального ведомства, это позволяет сохранять цены на один из важнейших продуктов доступными для всех групп населения.

Хлеба и хлебобулочных изделия в крае выпускают 179 предприятий. За 10 месяцев 2022 г. произведено почти 33 тысячи тонн продукции – это полностью удовлетворяет потребности жителей. Ассортимент насчитывает около 250 наименований, ежегодно осваивается до новых 20 форм, в том числе обогащённых витаминами и микронутриентами, зерновыми и овощными смесями.