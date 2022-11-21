Хлебопекарным предприятиям края в этом году выделено в качестве поддержки 10,8 млн рублей, из них 10,7 млн – из федерального бюджета.
— Мера введена в 2021 года для стабилизации цен. Ежемесячно отбор проходят 12 предприятий, которым компенсируется часть затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий, — отметила Светлана Абдалова, начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза.
В 2022 году размер поддержки составляет 2,50 руб. за 1 кг продукции – на 50 копеек больше, чем год назад.
По словам представителей регионального ведомства, это позволяет сохранять цены на один из важнейших продуктов доступными для всех групп населения.
Хлеба и хлебобулочных изделия в крае выпускают 179 предприятий. За 10 месяцев 2022 г. произведено почти 33 тысячи тонн продукции – это полностью удовлетворяет потребности жителей. Ассортимент насчитывает около 250 наименований, ежегодно осваивается до новых 20 форм, в том числе обогащённых витаминами и микронутриентами, зерновыми и овощными смесями.
Эта запись была опубликована 21.11.2022в 09:41. В рубриках: Бизнес.
- Михаил Дегтярев и глава АО «ННК» Эдуард Худайнатов обсудили модернизацию Хабаровского НПЗ
- «Вкусно — и точка» подводит итоги трех месяцев работы на Дальнем Востоке
- Михаил Дегтярев: каждого предпринимателя – носить на руках!
- Кредит или кредитная карта — что выбрать?
- Возможности для девушек в предпринимательстве обсудили в рамках новой встречи проекта «Бизнес-DAY»