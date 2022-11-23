Добыча драгоценных металлов – одна из ведущих отраслей промышленности Хабаровского края. Сегодня на территории региона свою деятельность осуществляют 39 предприятий горнодобывающего комплекса. Большинство из них специализируются на поисках и добыче золота – рудного и россыпного.

По добыче золота Хабаровский край входит в топ-5 регионов России. С января по сентябрь добыча этого драгметалла в крае превысила 21 тыс. кг — на 14% больше, чем было в 2021 году. Стабильно ведется добыча серебра и производство олова в концентрате. В перспективе край войдет в число ведущих субъектов РФ также и по добыче меди: за год ее производство в концентрате выросло в два раза и достигло 675 тонн.

Кроме того, в крае ведется добыча россыпной платины, серебра, меди, вольфрама и других полезных ископаемых. Регион также обеспечивает страну стратегически важным металлом — оловом.

По данным министерства природных ресурсов Хабаровского края, численность работников в отрасли в 2022 году составляет 11 тысяч человек.

Сумма налоговых отчислений предприятий горнодобывающего комплекса в региональный бюджет по итогам 9 месяцев уже превысила 12 миллиардов рублей.

По сложившейся традиции, ведущие добычу полезных ископаемых предприятия в районах своего присутствия реализуют еще и различные социальные программы.

Значительные финансовые вложения направляются на поддержку коренных малочисленных народов, развитие культуры и спорта, расширение возможностей здравоохранения и образования для жителей отдаленных населенных пунктов, строительство и ремонт инфраструктуры и на решение множества других проблем. Только за один год подобная помощь в крае суммарно может составлять от 200 млн руб.

АО «Многовершинное», например, в рамках программы «Многовершинный – решаем проблемы вместе», выделило свыше 1,6 млн руб. на реализацию социальных инициатив местных жителей, закупило средства гигиены для школы, оплатило ее охрану и выделило 615 тысяч на приобретение топиария для ТОС «Молния».

Охотская ГГК на постоянной основе помогает развитию социально-культурного фонда Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов, оказывает поддержку проживающим здесь коренным малочисленным народам и участвует в организации всех торжественных мероприятий.

Артель «Дальневосточник» добровольно взяла на себя обязательство по организации регулярного пассажирского сообщения между поселками Чегдомын и Софийск – единственной возможности для местных жителей в условиях бездорожья доехать до районного центра.

На постоянной основе осуществляется помощь православным приходам в отдаленных районах края, в труднодоступные населенные пункты безвозмездно прокладываются «зимники», проводятся акции «Помоги собраться в школу», приобретаются новогодние подарки для детей, инвентарь для больниц, школ и учреждений культуры.

— Отдельной строкой хочу выделить помощь отрасли мобилизованным землякам. За пару месяцев добывающие предприятия края приобрели и отправили в войсковые части то, что в условиях зимы сделает жизнь защитников Родины более комфортной. Это сотни комплектов теплого белья, перчатки, носки, тапочки и специализированная обувь, тактические очки с янтарными линзами, гигиенические принадлежности, тепловизоры, комфортные спальные мешки и коврики, рюкзаки, фонарики, аптечки и прочее на общую сумму свыше четырех миллионов рублей, — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.