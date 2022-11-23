В период лета 2022 года студенческим отрядам края удалось трудоустроить порядка 700 студентов вузов и ссузов. Ребята смогли выбрать работу из 6 различных направлений, таких как – путинное, вожатые, проводники, медицинское, строительное и сервисное.

Первая часть мероприятия состоялась в коммуне ТРЦ «Броско Молл», где кураторы различных направлений отчитались о своей деятельности и результатах проведённого трудового лета. Комитет по делам молодёжи Правительства Хабаровского края наградил выдающихся ребят, чьи трудовые и общественные показатели оказались достойные. Затем в актовом зале Тихоокеанского государственного университета состоялся праздничный концерт, посвященный закрытию летнего трудового семестра студенческих отрядов Хабаровского края. Творческие коллективы различных учебных заведений представили свои танцевальные и вокальные номера. Кроме того, на сцене ТОГУ прошли награждения лучших бойцов и представителей регионального отделения.

— В этом году удалось достичь хороших трудовых показателей. Мы трудоустроили более 700 ребят по различным направлениям. Работая, они смогли не только заработать деньги, но и активно проявить себя и даже получили награды за заслуги на своих трудовых объектах. С каждым годом мы стремимся наращивать число вовлечённых в трудовую деятельность студентов, и поддерживаем все начинания руководителей организации. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что ежегодно количественные показатели трудоустройства студентов в крае растут, и это радует, — рассказала Амалия Шихалева, и.о. председателя комитета по делам молодёжи Правительства Хабаровского края.