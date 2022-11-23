На автомобильных дорогах краевой столицы специалисты планомерно занимаются обследованием и внесением корректировки в режимы работы светофоров.

В рамках краевых и муниципальных программ городское управление дорог и внешнего благоустройства проводит работы по модернизации существующих и обустройству новых светофоров в соответствии с требованиями государственных стандартов.

В комплексе эти работы уже привели к увеличению пропускной способности перекрестков и как следствие к снижению заторов на улицах города.

Так, в этом году модернизировали светофоры на пересечении улиц Суворова – Малиновского, Суворова – проспекта 60-летия Октября, Ленина – Слободской, а также на Воронежском шоссе в районе остановки «Онкологический центр». На пересечении улиц Воронежской – Ухтомского оборудован новый светофор.

Также в текущем году планируются работы по модернизации светофора на пересечении улиц Волочаевской – Слободской, Слободской – Гамарника и обустройству новых светофорных объектов на нерегулируемых пешеходных переходах по улице Слободской. В том числе предусмотрена замена светофоров, размещение новых объектов над проезжей частью дороги, установка дорожных знаков «Пешеходный переход» повышенной яркости и пешеходных ограждений.

Управление также ведет работу по модернизации пешеходных переходов вблизи детских учебных заведений. В текущем году 48 таких переходов будут приведены в соответствие с требованиями государственных стандартов.