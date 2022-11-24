В Хабаровском крае единовременная денежная выплата (ЕДВ) в связи с рождением первого ребенка остается одной из самых высоких на Дальнем Востоке. Ее размер составляет 40890 рублей. Эта мера поддержки, как и многие другие, предоставляется по национальному проекту «Демография». На ЕДВ из бюджета региона с начала этого года уже направлено почти 128 млн рублей.

Как уточнили в министерстве социальной защиты края, ЕДВ по рождению ребенка выплачивается в двукратном размере величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе на день обращения за поддержкой. Деньги на нее заложены в региональном проекте «Финансовая поддержка семей при рождении детей». ЕДВ оформляют с 2019 года.

— Поддержка семей, где родился первый ребёнок, оказывается только дальневосточникам. Всего в краевой казне на предоставление этой выплаты заложено 168,5 млн рублей. Обратиться за выплатой жители Хабаровского края могут в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Подать заявление также можно через МФЦ либо портал Услуги27. Сделать это нужно в течение года после рождения малыша, — рассказали в министерстве.

За десять месяцев 2022 года единовременную выплату по рождению детей в крае уже получили 3090 семей.

Также специалисты напомнили, что гражданам, у которых родился первый ребенок, положена не только ЕДВ, но и ежемесячная выплата, которая с 1 июня составляет 20445 рублей. Она выплачивается семьям, если размер среднедушевого дохода у них не превышает двухкратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения. Этот показатель в 2022 году составляет 40456 рублей.

Напомним, что с 1 января 2023 года в России вводится единое пособие на детей и беременных женщин. Оно объединит 6 действующих мер поддержки, в том числе и ежемесячную выплату на первого ребенка. Кроме того, в нем будут ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, пособие по уходу за ребенком не работающим гражданам, ежемесячная выплата на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им возраста 3 лет и ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 и с 8 до 17 лет.