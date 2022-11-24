Северным межрайонным следственным отделом г. Хабаровск СУСК России по Хабаровскому краю и ЕАОвозбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 21ноября 2022 года в ходе распития спиртных напитков на лестничной площадке в подъезде дома в Кировском районе г. Хабаровска между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес другому множественные удары ножом в область шеи и груди, в результате чего наступила смерть потерпевшего на месте происшествия.

Следователи выехали на место происшествия, произвели осмотр, назначили экспертизы, допросили свидетелей случившегося, подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.