Важные изменения законодательства, касающиеся надзорной деятельности МЧС России в отношении бизнеса, накануне обсудили в правительстве края. В главном управлении регионального государственного контроля прошла встреча представителей власти и предпринимателей, на которой специалисты МЧС разъяснили нововведения. Новшества помогут снизить административное давление на предприятия, что в этом году стало главным инструментом в масштабном пакете мер по поддержке бизнеса.

Как отметили представители ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в 2022 году более 70% административных дел пожарного надзора осуществлялось с помощью профилактических мероприятий. МЧС, как и другие надзорные органы, продолжают выполнять требования моратория на проверки, введенного Президентом страны весной этого года. При этом упор сейчас делается на профилактику, подсказывающую предпринимателям, как правильно обеспечить безопасность. Появились и другие послабления.

— В текущем году снижено количество проверок, приоритет отдан важным социальным объектам – категория чрезвычайно высокого и высокого риска. Остальные объекты должны самостоятельно выполнять требования, мы в основном проводим профилактические визиты. Нагрузка на предпринимателей в этом году снижена, в первую очередь, силы пожарного надзора направлены на профилактику. Мы не мешаем работать предпринимателям, а осуществляем надзорную деятельность, – подчеркнул заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Виктор Скударнов.

Изменился и порядок наказаний за нарушения — теперь МЧС штрафует в первую очередь должностное лицо и лишь затем само предприятие. Ранее штраф накладывался сразу и на физическое лицо, и на юридическое. Новая схема позволяет вводить наказание поэтапно, сохраняя финансовую устойчивость компаний.

Также с 2022 года были отменены все плановые проверки в отношении фирм, имеющих лицензии МЧС — их заменили на обязательные подтверждения соответствия. Организации имеющие лицензии, а их порядка 500 на территории Хабаровского края, должны в определенный период подать заявление на портале Госуслуги и направить подтверждение по соблюдению положенных требований.

— Сейчас контрольно-надзорный орган переходит на риск-ориентированный подход – это когда приходят проверять не всех предпринимателей, а тех, кто находится в максимальной зоне риска. Малый бизнес практически не видит контролеров, прокуратура контролирует процесс выдачи разрешений на проведение плановых проверок. Весь порядок меняется под запросы бизнеса, — прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов.

Еще одно нововведение – территориальный орган МЧС теперь обязан рассмотреть пакет документов в срок до пятнадцати рабочих дней. За это же время лицензирующий орган должен проверить полноту и достоверность сведений, после чего принять вердикт о выдаче разрешения или отказе в его вручении. До первого марта 2022 на вынесение решения давалось 45 рабочих дней. На перерегистрацию лицензии также устанавливается период в 15 рабочих дней, вместо установленного в предыдущих законодательных актах 30 рабочих дней. Если соискатель выполняет работы в пяти и более местах, то возможно продление периода рассмотрения заявки на срок до 10 рабочих дней.

— Всех нормативно-правовых актов представители бизнеса могут не знать, поэтому было бы здорово, если сотрудники МЧС будут приглашать нас на Общественные слушания для того, чтобы мы могли информировать коллег о произошедших изменениях и полезных новшествах, — отметил советник губернатора края Андрей Веретенников.