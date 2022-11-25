На чемпионате и первенстве России по тхэквондо ГТФ в Сочи сборная Хабаровского края стала обладателем 19 медалей. В общей сложности за медали боролись больше двух тысяч спортсменов из 53 регионов нашей страны. Кроме того, здесь разыгрывались путёвки на чемпионат и первенство мира, который пройдет в июне следующего года в Кыргызстане.

В дисциплине хьёнг в командном зачете сборная Хабаровского края выиграла золотые медали в категории 15-17 лет и серебро среди спортсменов в возрасте 12-14 лет. В личном зачете в этой же дисциплине победителями стали Андрей Лысяков, Ульяна Хаустова и Артур Темиров. В дисциплинах масоги и поинт-стоп победителями и призерами стали Диана Гурьянова, Елизавета Проклова, Таисия Воронова и Николь Хачатрян.

— Такой конкуренции как сейчас, не было за все года, что мы развиваем тхэквондо. Чтобы добраться до финала, проводили по 7-8 боев. Сетка по спаррингам в одной категории начиналась в 9 утра, а заканчивалась в 16 часов. Спортсмены, которые стали призерами, можно сказать – герои. Особенно хочется отметить одного из лидеров нашей команды — Андрея Лысякова. Летом он получил серьезную травму – перелом грудной клетки, восстановился, и завоевал свое золото в категории черных поясов, выиграв в формальном комплексе. Здесь демонстрируется истинная техника тхэквондо, поэтому эта медаль для нас особенно ценна, — рассказал старший тренер сборной Хабаровского края по тхэквондо ГТФ Олег Кулаев.

Медальную копилку Хабаровского края пополнили и тхэквондисты олимпийской версии ВТФ. Александра Стрик стала обладательницей золотой и серебряной медалей Кубка России, который проходил в Санкт-Петербурге. В составе женской тройки Александра показала лучший результат, а в индивидуальном выступлении стала второй. Бронзовым призёром Кубка страны в личном зачете стал Максим Жилин. Также в активе спортсменов серебряная медаль в смешанной паре.

Также обладателем бронзовой медали всероссийских соревнований по тхэквондо ВТФ в Санкт-Петербурге стал Владимир Ванивский. Спортсмен занял третье место в индивидуальном выступлении.