В поселке Монгохто начали работать два новых водогрейных котла на твердом топливе, которые обеспечивают теплоснабжением 3,5 тысячи жителей населённого пункта. Данные работы произведены в рамках утвержденного губернатором Михаилом Дегтяревым перечня по капитальному ремонту и обеспечению функционирования муниципальных коммунальных объектов на 2022 год.

Новое оборудование пришло на замену устаревшим котлам, которые проработали 13 лет. На покупку, монтаж и пуско-наладочные работы администрации Ванинского района предоставлена краевая субсидия: 13,9 млн рублей выделено из регионального бюджета, 5,9 млн — из местного.

— Работы по монтажу и установке нового оборудования контролировали в нашем министерстве и администрации Ванинского района. Для проведения работ по демонтажу старого оборудования и монтажу нового пришлось разобрать часть кирпичной стены здания котельной, демонтировать старый трубопровод в пределах цеха и сами устаревшие котлы. Объем демонтированного оборудования стальных жаротрубных котлов составил 5 тонн. Была проведена масштабная реконструкция всей системы водонагрева, заменены воздухоподогреватели, дымосос, топки, — рассказали в министерстве ЖКХ.

В настоящее время новые котлы установлены, проверены и подключены к отопительной системе поселка для бесперебойного обеспечения теплом 30 МКД и четыре социально значимых учреждений.

Всего в рамках утвержденного перечня заменено основное и резервное оборудование на семи котельных в селах Селихино, Черняево, Святогорье, Булгин, в поселках Березовый, Маго и Пуир. Кроме того, поставлены материалы и оборудование для капитального ремонта систем теплоснабжения в поселки Сулук, Охотск, Березовый, села Ильинка и Дружба, а также в город Бикин. Произведен капремонт систем электроснабжения в селе Троицкое и поселке Тыр, систем водоснабжения в селах Вознесенское и Богородское.

В минЖКХ напомнили, что в перечень, утвержденный главой края, включено 45 мероприятий. Из них 23 по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов электроснабжения. На это направлено 165 млн рублей из краевого бюджета.