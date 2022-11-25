В Хабаровске завершается ремонт подземной парковки под площадью Города воинской славы, отведенной под размещение раритетных автомобилей клуба «Авторетро». Средства на реконструкцию помещения муниципалитет выделил в этом году.

«Это строение нуждалось в текущем ремонте, – объясняет руководитель центра патриотического воспитания Дмитрий Кабузенко, курирующий ход работ. – Во время дождей с потолка бежала вода, местами вздулись полы, из-за сырости образовался грибок. За полтора месяца благодаря финансовой поддержке нам удалось отремонтировать все конструкции, установить освещение. Надеемся в конце этого – начале следующего года все работы завершить и торжественно открыть музей раритетной техники».

В настоящее время клуб «Авторетро» сохраняет более сотни старинных машин, 35 велосипедов и 20 мотоциклов. На уникальной площадке собраны и другие оригинальные исторические экспонаты. Среди них есть даже такие машины, которые прошли фронтовые дороги.