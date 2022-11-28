С начала года карьерные консультанты помогли найти работу более 10 тысячам жителей края. Налажено сотрудничество с более пятью тысячами работодателей. Расширена база вакансий по разным профессиям и квалификациям, предусмотрены варианты работы для граждан без опыта трудовой деятельности и соискателей с ограниченными возможностями по здоровью.

Цифровизация службы занятости и активное внедрение в 2022 году современных технологий позволило упростить работодателям подбор сотрудников, а гражданам процедуру поиска работы и возможности для трудоустройства.

С этого года подать заявление в краевую службу занятости на содействие в трудоустройстве, признание безработным, а также ознакомиться с банком вакансий граждане могут самостоятельно с любого компьютера или смартфона на единой цифровой платформе «Работа в России».

— Центры занятости вышли на новый уровень работы, очень востребованный у населения, — многие вопросы можно решить, не выходя из дома. Мы видим, как «общение в цифре» набирает обороты, и стараемся сделать его максимально комфортным, — прокомментировала первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Хабаровского края Инна Малинина.

Для тех, кто не имеет возможности из дома зайти в интернет, во всех центрах занятости населения предусмотрены гостевые компьютеры. Если соискателю все же нужно личное общение, то он может обратиться в ближайший центр, где квалифицированные специалисты покажут помощь в создании резюме и подберут подходящие вакансии.

Сегодня в базе данных службы занятости края содержится информация о более 20 тысячах вариантов для трудоустройства, в том числе 11 тысяч вакансий для граждан без опыта работы.

Большинство вакансий представлены в сферах строительства, медицины, лесозаготовки и добывающей промышленности. Чаще это вакансии с вахтовым методом работы с проживанием и почасовой оплатой труда. Самые «дорогие» и востребованные специалисты — инженеры, медики, работники горнодобывающей промышленности и водители спецтехники.