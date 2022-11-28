Циклон, пришедший в Хабаровский край в минувшую пятницу, покинул территорию региона. Непогода принесла обильные снегопады, которые прошли почти во всех районах края. Однако серьезных проблем они не доставили. В дни циклона спасатели зарегистрировали лишь несколько коротких перебоев в электроснабжении, на сутки закрывалась для проезда автобусов одна из междугородних трасс.

— Из-за снега временно вводились ограничения для движения пассажирского автотранспорта на двух трассах: Хабаровск–Бикин, Хабаровск–Лидога–Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. В воскресенье они было сняты, а с понедельника все трассы уже открыты для проезда. После налипания мокрого снега на провода наблюдались перебои с электричеством в поселке Ванино и селе Датта Ванинского района, которые быстро устранили. Других аварий в ТЭК и ЖКХ не зарегистрировано. В целом можно сказать, что циклон прошел без серьезных происшествий, — прокомментировали обстановку в Дежурно-диспетчерской службе правительства края.

Между тем, специалисты Дальневосточного гидрометцентра уже с 29 ноября прогнозируют новый циклон, который опять принесет в регион сильный снег. Он пройдет через южные и центральные районы с выходом к Татарскому проливу, а его влияние сохранится вплоть до 30 ноября. Синоптики предупреждают об усилении ветра местами до 20 м/с.

Краевым комитетом по гражданской защите во все муниципалитеты направлены рекомендации по предупреждению и минимизации последствий возможных ЧС. Аварийные, спасательные и дорожные службы приведены в режим повышенной готовности. Во время непогоды спасатели просят жителей соблюдать меры личной безопасности: воздержаться от поездок и походов за пределы населенных пунктов, быть предельно осторожными на дорогах. О любых опасных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, нужно оперативно сообщать на номер «112».