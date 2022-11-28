Волонтеры из Комсомольска-на-Амуре вошли в число призеров II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». В общей сложности на конкурс поступило 45,5 тысячи работ из 89 регионов России и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Как рассказали в министерстве образования и науки края, учащиеся школы № 30 города Юности, которые являются добровольцами движения «Экологический меридиан», получили специальный приз жюри конкурса за видеоролик о своей деятельности. Волонтеры проводят уроки экологии, организуют конкурсы, викторины и концерты для учеников школы, участвуют в акциях по высадке деревьев и уборке мусора.

Работы участников оценивало экспертное жюри. В его состав вошли глава Росприроднадзора Светлана Радионова, телеведущий и ученый Николай Дроздов, знаменитый путешественник Федор Конюхов, народный художник РФ Никас Сафронов, а также другие деятели в сфере журналистики, киноиндустрии и спорта. Возглавила жюри заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

– Дорогие ребята! От всей души благодарю вас за участие в международной премии «Экология – дело каждого». Экология действительно касается каждого человека и вообще всего живого на планете. Она не имеет границ, пола и возраста. Абсолютно каждый может внести свой вклад в сохранение планеты. Например, можно сортировать отходы, экономить воду, убирать мусор, снижать потребление, либо стать эковолонтером. Своими яркими конкурсными работами вы показали, как много неравнодушных людей готовы делать наш мир лучше и экологичнее, – отметила в приветственном слове к победителям и призерам Виктория Абрамченко.

По словам руководителя Росприродназора Светланы Радионовой, в этом году премия показала большую динамику, сильную конкуренцию и высокое качество работ. Она добавила, что и творческие номинации были очень востребованы. Дети пели, танцевали, сочиняли собственные стихотворения, причем многие работы были сделаны на высоком уровне.

Отметим, что Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором и проводится второй год. Ее главная цель – популяризация темы экологии и сохранения окружающей среды.