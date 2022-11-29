С начала мероприятий осеннего призыва в объединения, соединения и воинские части Восточного военного округа для прохождения военной службы было призвано более 5,5 тысяч новобранцев. В тоже время в войска ВВО уже начало поступать молодое пополнение. В воинских частях и соединениях сформировано более 65 учебных подразделений, в которых новобранцев обучают общевоинским дисциплинам.

Для прохождения военной службы новобранцы отправились в объединения, соединения и воинские части ВВО.

Стоит отметить, что на призывных пунктах все новобранцы были обеспечены зимним и летним комплектом одежды. Помимо этого, каждому призывнику был выдан армейский несессер с предметами личной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия.

Всего военными комиссариатами ВВО уже отправлено в войска более 3 тысяч новобранцев, они уже приступили к несению военной службы.

Осенний призыв никак не связан с проведением специальной военной операции. Также граждане, призванные в рамках осенних призывных мероприятий не будут отправлены для прохождения военной службы на территории Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской области.

Осенний призыв завершится 31 декабря текущего года.