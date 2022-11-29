Сегодня Хабаровский край вновь охватил снежный циклон. Снегопады с утра идут почти по всей территории региона, порывы ветра местами достигают 15–20 м/с. Циклон затронул все районы кроме отдаленных северных: Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Ульчского.

Как сообщили в Дежурно-диспетчерской службе правительства края (ДДС края), погода внесла коррективы в транспортное сообщение. Приостановлена работа паромной переправы Ванино–Холмск, на некоторых участках автодорог введены ограничения для движения пассажирских автобусов. Временно для них закрыто движение на отрезках Комсомольск-на-Амуре — Амурск, Хабаровск — Биробиджан, Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Не исключено, что в превентивных целях во второй половине дня будут вводиться ограничения и по другим направлениям.

К расчистке автодорог краевого и федерального значения с утра в регионе привлечено около 120 единиц техники. Из них краевые дороги убирают 47 единиц, а в Хабаровске работает более 50 единиц. Заторов на автотрассах не отмечено.

— Аварийные и дорожные службы находятся в режиме повышенной готовности. Сбоев, аварий в работе объектов энергетики и коммунального хозяйства, вызванных ухудшением погоды, не зарегистрировано. Железнодорожные составы ходят по расписанию. По авиации есть отмены рейсов: на завтра перенесены вылеты из Хабаровска в Чумикан, Аян, Чегдомын и в Оху, – уточнили в ДДС.

Ситуацию с циклоном уже прокомментировал губернатор края Михаил Дегтярев. Он подчеркнул, что нацелил местные власти и профильные службы оперативно следить за развитием обстановкой на автомобильных трассах и в поселениях. Также глава региона поручил направить все необходимые силы на расчистку дорог от снега.

Синоптики Дальневосточного гидрометцентра прогнозируют, что циклон пробудет на территории региона до 1 декабря. После этого осадки прекратятся. Краевые власти заранее отправили во все муниципалитеты предупреждение с рекомендациями по минимизации последствий возможных ЧС. Жителям спасатели рекомендуют в дни непогоды соблюдать меры лично безопасности. Необходимо воздержаться от поездок и походов за пределы населенных пунктов, быть предельно осторожными на дорогах. О любых опасных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, нужно оперативно сообщать на номер «112».