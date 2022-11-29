Спортсмены Хабаровского края успешно выступили на финальном этапе Кубка России по пулевой стрельбе. Соревнования завершились в Ижевске и собрали около 200 сильнейших стрелков из 40 регионов страны. На счету атлетов региона четыре медали – два золота и две бронзы. Так, в упражнении ВП/ДМ-40микс (20+20 выстрелов со смешанной скоростью) победу праздновала Полина Маковецкая. Также она завоевала бронзу в соревнованиях из пневматической винтовки среди смешанных пар.

Еще одну золотую награду в этом состязании взяла Кристина Жолудева в паре с крымчанином Владиславом Прянишниковым. В упражнении по «движущейся мишени» ВП/ДМ-60 (30 выстрелов медленная скорость +30 выстрелов быстрая скорость) хабаровчанка заняла третье место.

В шаге от пьедестала почета остановилась мастер спорта международного класса Алена Низкошапская. Спортсменка стала четвертой в двух упражнениях из малокалиберной винтовки – 60 выстрелов лежа и по 20 выстрелов из трех положений.

— В этом году турниров у нас больше не будет. Считаю, что у нас получилось неплохое завершение 2022 года. Сейчас немного отдохнем и сразу после новогодних каникул нам предстоят тренировочные сборы в составе национальной команды страны. В конце января мы продолжим выступать на официальных соревнованиях и первыми стартами для нас будут первенство России среди юниоров, а также чемпионат страны в Ижевске, — рассказал президент Федерации пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Хабаровского края Борис Суховетченко.

Отметим, что в следующем году первый этап Кубка России состоится в городе Глазов Удмуртской области. Соревнования с участием сильнейшим стрелков страны будут проходить с конца января и до середины февраля.