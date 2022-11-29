По уточненной информации Дальневосточного УГМС,30 ноября в большинстве районов края сохранится неблагоприятная метеообстановка, обусловленная осадками в виде снега от небольших до умеренных (Николаевский, Ульчскийрайоны – снег, местами сильный), усилением ветра до 15-20 м/с, на Охотском побережье местами до 24-29 м/с. На дорогах ожидаются гололедные явления и снежный накат.

Также 30 ноября – 1 декабря ожидается резкое понижение температурного фона на 10-15ºС. Ночью температура может достигнуть значений-23…-30ºС, днем -15..-20ºС.

Неблагоприятные погодные условия могут послужить причиной возникновения аварийных ситуаций на объектах энергетики и ЖКХ. Возможны нарушения на электрических сетях, связанные с отключением источников энергоснабжения из-за перехлёстов и обрывов проводов. При порывистом ветре возможно повреждение слабо закрепленных конструкций. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений в работе всех видов транспорта.

Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия.