В Хабаровске прошёл гала-концерт, посвящённый столетию джаза в России.

На сцене краевого музыкального театра выступили Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Даниил Крамер, звезда шоу «Голос» Фантине Притула и другие звёзды.

— Мастера джаза подарили нашим зрителям незабываемые эмоции: прозвучали и классика жанра, оригинальные прочтения популярных песен, а также авторские композиции. По реакции публики можно с уверенностью сказать: наш край – любит джаз, — прокомментировал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Концерт — часть масштабного празднования векового юбилея отечественного джаза. Оно охватило всю страну: от Москвы и Калининграда до Южно-Сахалинска.

— Джаз должен развиваться в каждом регионе. Мы проводим 100 концертов по стране, после которых должен произойти всплеск интереса к жанру, а в перспективе — создание профильных школ, — отметил Игорь Бутман.

Билеты раскупили за несколько недель до концерта. Длился он более трёх часов, по истечении которых публика долго не отпускала артистов.

— В России джаз — на высоких позициях, мы видим интерес к нему в каждом городе. А наши музыканты могут конкурировать с мировыми звездами, — уверена Лариса Долина.

Напомним, джазовый фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и регионального министерства культуры в рамках проекта «Дни Москвы в Хабаровском крае», инициированном губернатором Михаилом Дегтярёвым.