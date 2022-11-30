В данный момент отопительный сезон в Хабаровском крае проходит штатно. Министерство ЖКХ осуществляет мониторинг работы коммунальных объектов на постоянной основе. Так, представители министерства проинспектировали работу котельной в селе Заозёрное Хабаровского района. В условиях санкционного давления при подготовке к отопительному сезону оборудование котельной модернизировано с помощью комплектующих российского производства, в результате теплом обеспечено более 800 жителей села.

В 2022 году котельная передана в эксплуатацию концессионеру. Заместитель председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского района Евгений Злаин рассказал, что в Хабаровском районе заключено 18 концессионных соглашений. На модернизацию котельной в Заозерном в 2023-2025 годах концессионер запланировал израсходовать более 15,2 млн. руб. Сейчас заменены сетевые насосы, утеплена часть теплотрассы, в некоторых местах увеличен их диаметр. На следующий год запланированы работы по утеплению теплотрассы пенополиуретановой скорлупой – данный материал более долговечный и устойчивый к климатическим условиям. Кроме того, в планах на 2025 год заменить устаревший котел, эти работы позволят улучшить систему теплоподачи и обеспечить население качественным и надёжным теплоснабжением.

Как отметила заместитель начальника управления инженерно-коммунальной инфраструктуры при минЖКХ Лариса Мицкая, для сокращения аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры, стабильного прохождения отопительного сезона в 2022 году выделены субсидии краевого бюджета муниципальным образованиям в размере 165 млн. рублей.

— Из них около 80 млн. рублей направлено на приобретение и замену котельного оборудования в муниципальных котельных края. Стоит отметить, что в этом году средства районам были выделены в повышенном объёме. Понимая всю серьезность и затратность подготовки к отопительному сезону, губернатором края дано поручение об увеличении субсидий. Это решение позволит без сбоев пройти отопительный сезон, снизить аварийность и износ объектов коммунальной инфраструктуры, в итоге все положительные изменения по предоставлению качественной бесперебойной услуги почувствуют наши граждане, — добавила Лариса Мицкая.

Несмотря на санкции, ресурсоснабжающим организациям удалось своевременно подготовиться к отопительному сезону. Российскими производителями поставлялось все необходимое коммунальное оборудование точно в срок. В итоге подготовка коммунальных объектов к отопительному сезону выполнена с превышением планового показателя на 104%. В данный момент параметры по подаче тепла населению соблюдаются в соответствии с нормативными графиками.

Отметим также, что по поручению Михаила Дегтярева ведётся замена ДЭС, находящихся в пожароопасных деревянных строениях, на эти цели в 2022 году выделены средства краевого бюджета в сумме 60 млн рублей. На сегодняшний день приобретено и введено в работу 5 новых ДЭС — в селах им. Полины Осипенко, Удское, Верхнетамбовское, Наумовка и посёлке Озерпах. До конца года будут доставлены новые модульные ДЭС в посёлки Катэн и Солонцовый района имени Лазо.