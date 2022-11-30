Дальневосточная энергетическая компания не будет начислять пени за несвоевременную оплату электрической и тепловой энергии призванным гражданам по мобилизации в Вооружённые силы РФ и их семьям. В соответствии с действующим законодательством эта мера продлится до прекращения действия контракта. Данный порядок начисления платы распространяется на собственников жилья и членов семей мобилизованных, проживающих совместно с ними в жилом помещении, за которыми закреплены лицевые счета.

Для получения меры поддержки, связанной с освобождением от оплаты пени, в клиентские офисы ДЭК могут обратиться как сами мобилизованные, так и члены их семей:

· супруга (супруг);

· несовершеннолетние дети;

· дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

· дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;

· лица, находящиеся на иждивении военнослужащих;

· иные лица, признанные членами семьи мобилизованных граждан в судебном порядке.

Мобилизованные граждане должны предоставить следующие документы: паспорт гражданина РФ, копию приказа о мобилизации или справку военкомата/воинской части о мобилизации или иные подтверждающие мобилизацию гражданина документы, утвержденные субъектами РФ.

В случае обращения в ПАО «ДЭК» членов семьи мобилизованного необходимо предоставить документ, подтверждающий мобилизацию призванного на военную службу, а также свой паспорт, свидетельство о браке или рождении, свидетельство о государственной регистрации акта усыновления/удочерения. Обращаем внимание на тот факт, что по окончании 6 месяцев, в течение которых не начислялись пени, необходимо предоставить документы, подтверждающие дальнейшее прохождение военной службы по мобилизации.