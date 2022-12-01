Митинги, посвящённые началу нового учебного года, состоялись в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

Военнослужащих с этим событием поздравили представители командования воинских формирований.

На мероприятиях, состоявшихся в соединениях и воинских частях, было отмечено, что в новом учебном году предстоит с большей интенсивностью выполнять задачи боевой подготовки. Кроме того, необходимо постоянно совершенствовать уровень полевой выучки, мастерства в эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, осваивать ее новые образцы, поступающие в соединения и воинские части округа, поддерживать на требуемом уровне уровень боеготовности подразделений.

Главной задачей в новом учебном году будет качественная боевая подготовка мобилизованных военнослужащих, новобранцев текущего призыва, несение боевого дежурства, проведение тактических учений