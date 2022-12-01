Сегодня глава региона Михаил Дегтярев встретился с Татьяной Безруковой, вдовой легендарного советского и российского журналиста Владимира Сунгоркина, и его сыном Григорием, которые прибыли накануне в Хабаровск на презентацию будущей улицы, которая будет названа в честь главного редактора знаменитой «Комсомолки».

Один из основателей издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин родился в краевой столице. Трудовой путь репортера начался в 1976 году, когда он стал собственным корреспондентом газеты в зоне исторической стройки БАМа. В 1997 году возглавил редакцию «КП», а спустя пять лет – еще и одноименный медиахолдинг. В сентябре этого года широко известный главред скончался.

Губернатор тепло поприветствовал близких Владимира Сунгоркина – его вдову Татьяну Безрукову и сына Григория – и отметил, что очень хорошо знал руководителя «Комсомольской правды».

— Мы с Владимиром Николаевичем впервые увиделись здесь, в Хабаровске, в августе 2020-го. Непростое было время, но сюда его привело журналистское чутье. И сразу нашли общий язык. С тех пор поддерживали общение. Он всегда очень хорошо отзывался о своей малой родине, много ездил по региону и уделял большое внимание его истории. Поэтому мы хотим увековечить память об уникальном российском репортере, назвав одну из новых улиц краевой столицы в его честь, — рассказал Михаил Дегтярев.

Будущая улица имени В. Сунгоркина расположится в районе 2-ой краевой больницы, между ул. Гамарника и ул. Павловича. Здесь уже в следующем году начнется строительство жилого микрорайона на 15 тысяч кв. метров и социально значимых объектов в рамках нацпрограммы комплексного развития территорий.

В завершении встречи губернатор и семья главного редактора «КП» побывали на месте и лично оценили высокий потенциал нового объекта дорожной сети города.

Однако не менее важным шагом, способным навсегда вписать имя журналиста в историю, станет выпуск книги, посвященной жизни великого дальневосточного исследователя, географа и писателя Владимира Арсеньева, материалы к которой собирал Сунгоркин.

— Об этом мы договорились незадолго до смерти Владимира Николаевича. Край профинансирует издание и закупит большой тираж, чтобы в каждой школьной библиотеке появилась эта замечательная книга. Сейчас уже вовсю идет процесс ее верстки, — заявил руководитель региона.