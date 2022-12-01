Конкурс на предоставление грантов социальным предпринимателям завершился в Хабаровске. В этом году получателей поддержки стало вдвое больше, чем в прошлом году: 44 человека. Повышенный интерес к конкурсу напрямую связан с растущей популярностью социального предпринимательства в крае: в 2020 году их было 42, в 2021 году — 78, а в 2022 году — уже 97. Помощь бизнесу оказывают по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

— Конкурсный отбор прошел успешно: из 45 заявок на гранты 44, набравшие наибольший балл, были признаны победителями конкурса, — сообщили в министерстве экономического развития. — Баллы начисляются за соответствие конкурсным критериям. Таким, к примеру, как развитие рынка труда, место реализации проекта, степень софинансирования, наличие преференций для социально уязвимых категорий граждан и другие.

Для того чтобы получить грант, социальным предпринимателям надо было не только предоставить все необходимые документы, но и грамотно выстроить перед комиссией защиту своего проекта, на развитие которого и будет направлен грант. В этом году в состав комиссии вошли представители краевого Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата, «ОПОРЫ РОССИИ», краевого центра оказания услуг, министерства экономического развития края.

Полученные средства предприниматели планируют направить на приобретение оборудования, сырья, расходных материалов, оплату арендных и коммунальных платежей, ремонт помещений.

По статистике конкурса, самыми популярными видами деятельности стали: дополнительное образование детей — 17 проектов, частные детские сады — 7 проектов, содействие в трудоустройстве — 6. Помощь в трудоустройстве была оказана инвалидам, лицам пенсионного и предпенсионного возраста, осужденным, одиноким матерям и многодетным родителям.

— Гранты для социальных предпринимателей в крае предоставляются второй год. В прошлом году денежный фонд составил 10,3 млн рублей, гранты получили 22 социальных предпринимателя. В этом году в связи с высокой востребованностью этого вида поддержки губернатором Михаилом Дегтяревым было принято решение увеличить фонд до 21,6 млн рублей, — отметили в министерстве.

В 2022 году 97 предпринимателей были признаны социальными, за последние два года 2/3 из них получили финансовую поддержку из краевого бюджета в виде гранта. Помимо грантов для социального бизнеса предусмотрена поддержка в виде льготных займов. Получить заем можно в краевом фонде поддержки малого предпринимательства под ставку 3,75 % годовых (1/2 ключевой ставки).