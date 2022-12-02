С наступлением холодов в Хабаровском крае стали активнее оказывать помощь бездомным людям. Сейчас получить социальные услуги они могут в 15 государственных учреждениях. В бездомными также работают 7 некоммерческих организаций. В каждом из таких мест, человека, оставшегося на улице, накормят, обогреют и дадут ночлег.

— Люди без определенного места жительства постоянно нуждаются в поддержке, особенно зимой. У нас накоплен опыт работы с такой категорией граждан. Она ведется системно при взаимодействии с учреждения здравоохранения, центрами занятости и другими структурами. В итоге ежегодно наши услуги получают около 400 бездомных, — сообщила заместитель министра социальной защиты края Дарина Лебедева.

Перечень услуг для бездомных – широкий. Кроме кормления и других мер первой необходимости им помогают восстановить документы, оформить счета, пройти медосмотр, получить работу. Подобный комплексный пакет услуг предлагается на базе Хабаровского центра социальной адаптации. Сейчас в нем пребывают 52 жильца.

Отдельно организовано кормление для тех, кто живет на улице или специально приходит в назначенные места за порцией еды. Каждую неделю по ним курсирует автобус, в нем бригады социальных работников — они агитируют бездомных перебраться в ночлежки и одновременно раздают питание.

— Мы работаем совместно с благотворительными организациями. К примеру, в Хабаровске в числе наиболее известных таких проектов: организаций «Милосердие», проект «НочлежХа». Последняя обустроила приют для бездомных в трех железнодорожных вагонах, где могут разместиться до 100 человек. Условия стесненные, но там хотя бы не замерзнешь в стужу. Есть возможность поменять ветхую одежду на новую. Ночевать в приюте можно с 19 вечера до 8 утра. Успешно работает и программа «Путь домой». Она оказывает содействие в отправке людей на постоянное место жительства. Кроме того, в городе действует гуманитарный склад вещей. Пять раз в неделю в нем можно обновить гардероб, — сообщила Дарина Лебедева.

Развивая это направление, власти Хабаровского края выплачивают общественным организациям, занимающимся бездомными, компенсации за понесенные затраты. Так, с начала года четырем некоммерческим организациям, оказывающим социальную помощь гражданам в трудной жизненной ситуации, было выплачено более 11 млн рублей. Средства помогают расширять перечень предоставляемых бездомным услуг.