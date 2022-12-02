На стадионе имени Ленина в Хабаровске приступили к заливке самого большого открытого и бесплатного катка на Дальнем Востоке. Его протяженность составляет почти полкилометра, а площадь 6700 квадратных метров. В этом году из-за специфических погодных условий и неустойчивых температур работы по подготовке ледовой площадки начались позже запланированного срока.

Как сообщили в министерстве спорта региона, на данный момент сотрудники Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края делают так называемую ледяную подушку, а уже затем приступят к наращиванию основной ледовой поверхности. Ее толщина должна составлять 15-20 сантиметров.

— В этом году у нас не будет ледовой подсветки. Основной упор мы решили сделать на декор вокруг площадки. Например, у нас изменилось расположение арт-объектов, а также появились новая тематическая зона на «фонтанной» площади. Именно там будет установлена главная елка, почта Деда Мороза и аллея с подсветкой. Официальное открытие катка мы запланировали на 17 декабря. Режим работы как обычно, в будние дни с 12.00 до 23.00, в выходные с 12.00 до 01.00, — рассказала и.о. директора Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края Дина Ирганова.

По традиции ледовое полотно разделят на несколько зон. Для юных хабаровчан будет отведена специальная площадка «Каток-Малышок», а для любителей спортивных игр подготовят зоны для керлинга и хоккея с шайбой.

Отметим, что «народный каток» на набережной в Хабаровске, по-прежнему остается одним из самых популярных мест среди жителей и гостей краевой столицы. В среднем в период новогодних каникул его посещают до 15 тысяч горожан в сутки.