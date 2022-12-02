ООО «Хабаровский завод строительной керамики» успешно реализует программу импортозамещения, обеспечивая при этом краевые стройки своей продукцией. Предприятие является круглогодичным производителем, в этом году оно осуществляет поставки без снижения объема выпуска кирпича.

Министр строительства Хабаровского края Олег Сутурин осмотрел мощности ООО «Хабаровский завод строительной керамики» и познакомился с процессом импортозамещения на предприятии. Генеральный директор завода Сергей Шинко рассказал, что изначально на предприятии были установлены производственные линии, которые поставлялись из недружественных стран. Сегодня поставки необходимого оборудования осуществляются из Белоруссии, КНР, причем в Китае необходимое оборудование изготавливается по чертежам завода, производственная мощность которого составляет 30 млн штук кирпича в год.

— Мы полностью обеспечиваем краевые стройки нашей продукцией – это порядка 70% производимого объема, а излишки продаем в соседние регионы. Но хотим, чтобы нашу продукцию использовали только на территории нашего региона, — отметил Сергей Шинко.

Министр строительства Хабаровского края отметил, что продукция предприятия широко используется при возведении жилых домов. Например, кирпич. Производимый на заводе используется при строительстве ЖК «Ю-СИТИ», ЖК «Надежда», «ЖК «Даниловский», ЖК по ул. Демьяна Бедного в Хабаровске.

По словам главы ведомства, региональный минстрой выступил с инициативой, обратившись в Минвостокразвития РФ и Минпромторг РФ с предложением рассмотреть налоговые льготы для таких предприятий, как «Хабаровский завод строительной керамики».

— Суть наших предложений состоит в том, чтобы у предприятий оставалось больше средств, которые они могли бы вложить в модернизацию. Уверен, что вхождение этого предприятия в состав краевого промышленно-строительного кластера позволит ему воспользоваться всеми преференциями, которые предоставляются участникам кластера, — сказал Олег Сутурин и уточнил, что в настоящее время документы на регистрацию кластера находятся в Минпромторге РФ. Окончание регистрации ожидается в декабре.

Напомним, завод начал производство продукции в 2013 году. Проект был реализован на условиях софинансирования с муниципалитетом города Хабаровска. В состав предприятия входят производственные помещения с оборудованием технологической линий, глинохранилище, заводской лаборатории и административный корпус. Завод является системообразующим предприятием Хабаровского края, одним из социально-значимых в строительной отрасли. Предприятие осуществляет производство кирпича в объеме 93% всего рынка, обеспечивая строительство как жилых, так и нежилых объектов в регионе.