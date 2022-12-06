5 декабря на ДВЖД во Владивостоке открылся бизнес-зал нового формата. Это десятый бизнес-зал, доступный для посетителей на вокзальных комплексах страны и первый подобный на Дальневосточной магистрали.

Гостям предлагается пространство для работы и отдыха, а для юных посетителей открыт детский игровой уголок. Также для гостей предусмотрено питание: свежая выпечка, салаты, закуски, горячие блюда и напитки.

Пространство бизнес-зала оформлено в едином стиле, которое за счет использованных цветовых решений органично вписалось в исторический интерьер вокзального комплекса.

До конца февраля 2023 года трехчасовое пребывание для гостей в бизнес-зале обойдется всего в 1200 рублей. Посетить бизнес-зал без дополнительной платы могут дети до 5 лет, владельцы карт программ лояльности DragonPass, MILEONAIR, Golden Key, Persona.aero и Grey Wall Pass.

На сегодняшний день воспользоваться услугами бизнес-залов можно также на Павелецком и Ленинградском вокзалах в Москве, Московском в Санкт-Петербурге, в Волгограде, Нижнем Новгороде, Сочи, Иваново, Петрозаводске и Уфе.