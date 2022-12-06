8 декабря в 17.00 по хабаровскому времени Корпорация МСП проводит онлайн-практикум: «Как расширить рынки сбыта и найти новых клиентов среди российских и зарубежных компаний». Поучаствовать в нем приглашаются и предприниматели Хабаровского края. Обучение пройдет на цифровой платформе по ссылке. Потребуется регистрация через Госуслуги.

— О новых возможностях для развития бизнеса участникам расскажет Максим Астапенков, заместитель руководителя Дирекции международной деятельности Корпорации МСП. Он затронет вопросы производственной кооперации, маркетинга в онлайн, расскажет, где искать заказы и поставщиков промышленной продукции и продуктов питания, как работает новый сервис МСП «Производственная кооперация и сбыт» и многое другое, — отметили организаторы семинара.

Напомним, Корпорация МСП сегодня активно помогает российским предпринимателям выйти на прямые переговоры с потенциальными покупателями и оказывает поддержку им на всем пути до заключения договора. Ранее Корпорация запустила сервис «Производственная кооперация и сбыт». Он дает возможность малому бизнесу стать поставщиками крупных производственных и торговых компаний. На МСП.РФ представлены запросы российских и зарубежных заводов, торговых домов, онлайн-ритейлеров почти на 6 тысяч товарных позиций. Это комплектующие, запчасти, товары для дома, строительные материалы, предметы интерьера, расходные материалы и другое. Пользуясь сервисом, бизнес может значительно расширить свои возможности, несмотря на международные ограничения.