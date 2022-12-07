Глава региона Михаил Дегтярев провел личные встречи с гражданами в приемной президента России в крае. В ходе одной из них губернатор поручил решить вопрос с обеспечением транспортом юных жителей села Заозерное, обучающихся в школе соседней Матвеевки.

— По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина провожу прием здесь, в Хабаровске. В нем также принимают участие Главный федеральный инспектор по краю Николай Шевцов, министры регионального правительства и глава Хабаровского района, — отметил Михаил Дегтярев на старте мероприятия.

Первой свою проблему губернатору озвучила жительница села Заозерное Алена Таскаева. Она рассказала, что в населенном пункте происходят регулярные перебои с общественным транспортом и большинство школьников порой не могут добраться до места учебы вовремя.

— Раньше наш автобус №108 редко ходил по расписанию, иногда мы его вовсе не могли дождаться. Жаловались в минтранс края, перевозчика наказывали. В ноябре выделили новую компанию, но это проблему не решило: расписание осталось прежним, хотя мы много раз просили изменить график. Возможность нормально учиться у наших школьников и студентов минимальная – утренний рейс может просто не состояться! 30 детей из Заозерного посещают школу в Матвеевке, столько же – хабаровскую школу №47 в районе Авиагородка, — рассказала заявительница.

Более того, в Матвеевке расположены и другие социально значимые объекты: аптека и амбулатория. Их посещение заозерцы тоже зачастую вынуждены подстраивать под рабочий режим автобуса.

Как пояснил губернатор, проблема одна – транспортная доступность, но к ее решению нужно подключать разные ведомства. Прежде всего необходимо обеспечить детей Заозерного школьным автобусом, который своевременно и регулярно будет доставлять ребят до Матвеевки. Это сфера ответственности местной администрации и министерства образования и науки. Руководитель профильного ведомства края Виктория Хлебникова пояснила, что до конца года регион получит сразу несколько единиц техники.

— Ставлю задачу нашему минобрнауки – после поступления в край новых школьных автобусов один из них передать в Хабаровский район. Транспорт в дальнейшем будет обслуживать в том числе жителей Заозерного. Срок – начало третьей четверти! — подчеркнул глава региона.

До тех пор, пока этого не произошло, доставлять учеников планируется резервной техникой. Соответствующий договор с одним из перевозчиков районные власти заключили.

Что же касается регулярного межмуниципального сообщения и пересмотра действующего расписания, то, по словам министра транспорта края Ирины Горбачевой, сейчас на линии работает добросовестное предприятие. На следующей неделе планируется перезаключение контракта на пассажирские перевозки по маршруту следования автобуса №108, на этапе которого можно будет обновить существующий график, если выявится такая потребность. К этому процессу будут также подключены представители района и сами граждане.

— Администрация обязана взаимодействовать с людьми. Расписание однозначно нужно скорректировать! Оно должно всегда быть в пользу тех, кто раньше начинает свой день. Обсудите вопрос в рамках рабочей группы, куда обязательно пригласите Алену Сергеевну как активную жительницу села. А сформулированные вместе с гражданами предложения направите в краевой минтранс, — обратился Михаил Дегтярев к главе Хабаровского района Александру Яцу.