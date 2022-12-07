Сегодня в Хабаровском крае почти 5,8 тысячи выпускников школ пишут итоговое сочинение, еще 109 школьников выбрали для сдачи изложение. Одиннадцатиклассники, которые успешно справятся с испытанием и не имеют академических задолженностей, получат допуск к государственной итоговой аттестации.

– На написание итогового сочинения отводится 3 часа 55 минут. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов продолжительность увеличена на полтора часа. Участникам запрещается иметь при себе мобильные телефоны, любую цифровую аппаратуру, письменные заметки. Пользоваться можно орфографическими словарями, выданными школой, – рассказали в министерстве образования и науки края.

С этого учебного года изменился подход к формированию комплектов тем итогового сочинения. Тематические направления итогового сочинения больше не публикуются. Теперь сформирован закрытый банк тем, разработанных за годы проведения итогового сочинения. Сейчас их более полутора тысяч позиций, в дальнейшем перечень будет пополняться. Перед началом учебного года можно было ознакомиться с названиями разделов и подразделов банка, прочитать комментарии к ним, а также получить образец комплекта тем итогового сочинения.

В этом году утверждены такие тематические направления, как «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека». Расширены возможности выбора темы сочинения: каждый комплект будет включать не пять, а шесть тем – по две из каждого раздела банка.

– Как и в прошлые годы, комплекты тем формируются отдельно для каждого часового пояса в режиме конфиденциальности и открываются за 15 минут до начала итогового сочинения. Порядок и процедура проведения испытания в новом учебном году не меняются. Без изменений остаются и критерии его оценивания, – добавили в ведомстве.

Работы выпускников должны соответствовать теме, быть аргументированными, с четко выстроенными логикой рассуждения и композицией, привлеченным литературным материалом. Также при проверке эксперты обратят внимание на качество письменной речи и грамотность учащихся. Минимальный объем для сочинения – 250 слов, для изложения – 150 слов.

С результатами участники смогут ознакомиться не позднее 21 декабря в своей школе, либо на портале Госуслуги. Для получивших «незачет», а также тех, кто не явился на итоговое сочинение по уважительной причине, предусмотрены дополнительные сроки – 1 февраля и 3 мая 2023 года.