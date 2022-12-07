В Хабаровском крае завершена установка пунктов искусственного осеменения КРС. Они появились в четырёх районах: Вяземском, Бикинском, Комсомольском и Советско-Гаванском.

Пункты оснащены специализированным оборудованием и образцами генетического материала пяти распространённых в регионе пород. Также возможны поставки по заявкам заказчиков в соответствии со специализацией хозяйства: мясной или молочной. Услуга для фермеров бесплатна.

— Подобные меры способствуют повышению продуктивности и улучшению породы. В том числе благодаря им в этом году сельхозорганизации уже прибавили в производстве молока. В будущем надеемся улучшать этот показатель, — отметила Алена Селезнева, и.о. первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия края.

На 2023 год запланировано открытие ещё трёх подобных пунктов.

Всего в регионе около 14 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых около 6,5 тысячи – коровы. Среди мер господдержки в области животноводства наиболее востребованы субсидии на собственное производство молока и приобретение племенного молодняка, а также гранты на создание семейных и животноводческих ферм.