Третья очная сессия «Медиашкола: Дальневосточный репортер» открылась в г. Южно-Сахалинске 7 декабря. В этот раз образовательная программа проекта посвящена специальной военной операции и работе журналистов в новых реалиях. По традиции в мероприятии участвуют работники СМИ и пресс-служб со всего Дальнего Востока, среди них представители медиасообщества Хабаровского края.

Во время открытия очной сессии состоялось награждение победителей конкурса журналистских работ. В этот раз он проводился в трех номинациях: «Все для победы», «Во имя добра» и «Лучшее о ProДФО». Одним из призеров последней номинации стала участница из Хабаровского края Ольга Хоменко. Она написала статью о современных общественных пространствах в городах Дальнего Востока и том, как их создают и обустраивают власти в диалоге с жителями.

– С удовольствием обучаюсь в Медиашколе. Здесь дают актуальные знания и навыки, повышающие квалификацию и способствующие личностному росту. Спикеры – всегда высокопрофессиональные люди, эксперты медиаотрасли, у которых приятно учиться. И первые результаты обучения уже видны. Призовое место в конкурсе – для меня это свидетельство роста моего профессионального уровня, – поделилась впечатлениями Ольга Хоменко.

В рамках образовательной программы участников Медиашколы ждут мастер-классы, интерактивные занятия и блиц-сессии, в ходе которых они узнают, что такое экстремальная журналистика, как пресс-службам взаимодействовать со СМИ, какова вторая жизнь традиционных медиа в новой реальности, как продвигать региональную повестку в соцсетях и многое другое.

Напомним, что «Медиашкола: Дальневосточный репортер» – это первый экспериментальный проект окружного уровня по повышению квалификации и подготовке на Дальнем Востоке сообщества профессиональных журналистов, блогеров и сотрудников пресс-служб региональных и муниципальных органов власти. Проект реализуется с 2018 года Фондом развития социальных инициатив при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном окр