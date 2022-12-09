Хабаровский край присоединился к всероссийской акции, организованной министерством здравоохранения Российской Федерации — Неделе ответственного отношения к здоровью. Она направлена на популяризацию диспансеризации и профилактических осмотров среди населения. В ходе этих мероприятий выявляются факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, которые в дальнейшем окажут негативное влияние на здоровье и продолжительность жизни жителей страны.

В министерстве здравоохранения Хабаровского края отметили, что чаще всего у жителей региона в ходе диспансеризации выявляются повышенное артериальное давление, гипергликемия – повышенный сахар, вредные привычки – курение табака, низкая физическая активность и нерациональное питание.

— Уровень охвата осмотров и диспансеризации населения, которые возобновились в крае с 5 марта 2022 года, составил 34,2%, план на текущий год – 53,4%. Диспансеризацию рекомендуется проходить один раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет, и ежегодно после 40 лет. Важно соблюдать эти рекомендации, так как при плановых осмотрах и обследованиях можно вовремя выявить риски развития серьезных патологий, например, развитие болезни системы кровообращения, злокачественных новообразований. Например, за 9 месяцев этого года от общего числа прошедших диспансеризацию и самостоятельно обратившихся, доля выявленных онкологий составила 36,4%, за весь 2021 год — 38%. Частота выявления болезни систем кровообращения в прошлом году составила 2 918 человек, за 9 месяцев 2022 года обнаружена патология у 1410, — рассказал министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Диспансеризация состоит из двух этапов. В ходе первого проводят анкетирование, измеряют давление, уровень холестерина и глюкозы, внутриглазное давление, проводят флюорографию, ЭКГ, скрининг на выявление онкозаболеваний, у женщин – осмотр у гинеколога.

— В 2022 году в нашем центре диспансеризацию прошло около 17 тысяч человек, охват – 96%. Среди них выявлено 42 случая злокачественных новообразований, у 130 пациентов впервые выявлен сахарный диабет, у 6 тысяч пациентов впервые выявлены сердечно-сосудистые заболевания. Даже если человек чувствует себя абсолютно здоровым и ни на что не жалуется, при прохождении диспансеризации у него могут выявить отклонения в анализах, что помогает выявить заболевание на ранней стадии и начать бороться с его развитием, — рассказал заведующий отделением поликлиники клинико-диагностического центра Хабаровска Евгений Ванин.

Врачи напоминают, что профосмотры нужно проходить регулярно. Вовремя выявленные патологии и своевременное начало лечения положительно влияют на качество и продолжительность жизни. Начать вовремя лечение от той или иной патологии поможет второй этап диспансеризации, который представляет собой совокупность консультаций и исследований для уточнения предварительных диагнозов, сформулированных на первом этапе. Например, УЗИ сосудов шеи для исключения атеросклероза.

Отметим, что обследования входят в программу ОМС, прохождение диспансеризации возможно только по месту прикрепления, при себе пациентам необходимо иметь СНИЛС и паспорт.