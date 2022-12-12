В Хабаровске сегодня дали старт отборочному региональному этапу Всероссийского чемпионата Офицерской хоккейной лиги. В турнире сыграют 12 команд. Они будут разделены по уровню спортивного мастерства на два дивизиона – «Любитель» и «Дебютант». Соревнования впервые проходят на Дальнем Востоке.

— Данный турнир пройдёт на самом высоком уровне. Для команд и участников будут созданы все необходимые условия. Хабаровский край – пятый регион в России, где будут проходить матчи Офицерской хоккейной лиги. Желаю всем участникам удачи и не забывать главное правило – играть честно, — отметил министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.

Матч открытия турнира между командами «Дружина» (ФСБ) и «Динамо» (МВД) прошёл на основном поле «Платинум Арены». Два периода хоккеисты не могли поразить ворота друг друга – спасали вратари. Лишь в заключительном игровом отрезке «Дружина» благодаря дублю капитана Евгения Медвекуса вышла вперед. До «сухой» победы им не хватило совсем чуть-чуть. За 20 секунд до конца третьего периода «Динамо», играя в формате «шесть на три», забила гол престижа. Отличился Максим Хрульков. Победа «Дружины» со счётом 2-1.

Первый этап Офицерской хоккейной лиги пройдет с 10 декабря по 2 апреля. Матчи будут проходить на хоккейных площадках Хабаровска. Во время второго этапа лучшие команды определят по системе плей-офф — матчи пройдут с 8 апреля по 7 мая. Финальные же игры состоятся в «Платинум Арене» 13 мая.

Добавим, что победители дивизионов получают право выступить на Всероссийском финальном этапе чемпионата, где их соперниками станут сильнейшие ведомственные хоккейные команды Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Отметим, что Офицерская хоккейная лига была создана 11 октября 2018 года как всероссийский любительский чемпионат хоккейных команд, состоящих из представителей органов власти и безопасности Российской Федерации. Инициатором и организатором турнира выступила Ассоциация спортивного содружества «Лига Сильных», созданная при непосредственной поддержке и участии офицеров и ветеранов подразделения «Альфа», для развития детского, юношеского и любительского массового спорта.