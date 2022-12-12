Хоккейный клуб «СКА-Нефтяник» на выходных отпраздновал свой 75-летний юбилей. Президент хоккейного клуба, первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин наградил ветеранов.

Благодарственными письмами и почётными грамотами отметили хабаровских ветеранов хоккея с мячом, внёсших большой вклад в развитие команды в разное время носившей название СКА, ныне именующейся «СКА-Нефтяник». Все лауреаты провели за названные команды не менее 100 матчей в чемпионатах СССР и России и проработавшие в штате не менее 10 лет, либо внёсшие значительный вклад в развитие хабаровского хоккея с мячом.

— Наша команда имеет богатую историю ярких побед. И главное богатство клуба — это не только его трофеи, но поистине народная слава и любовь болельщиков. «СКА-Нефтяник» является гордостью не только Хабаровского края, но и всей страны. К своему 75-летию наша команда сделала уже два подарка жителям края — Кубок и Суперкубок России. Впереди борьба за титул чемпионов страны. Верим, что всё получится! – отметил Александр Никитин.

Также в минувшие выходные в арене «Ерофей» прошёл краевой турнир по хоккею с мячом среди ветеранов спорта, посвящённый памяти Виктора Николаевича Ковалева. В соревнованиях приняли участие 8 команд. Победителем стала «Маккаби» из Биробиджана, которая обыграла в напряженной борьбе в финале хабаровский СКА. Бронзовые медали турнира завоевала команда «Лазо», выигравшая в серии послематчевых пенальти. Отметим, что это вторая победа «Маккаби» на турнире памяти Виктора Ковалёва. За коллектив выступали известные в прошлом хоккеисты Александр Здор, Сергей Милевский и другие спортсмены, выступавшие за хабаровские и биробиджанские команды.

Напомним, что свой первый матч команда Дома офицеров Советской армии, руководимая играющим тренером Георгием Хрульковым и капитаном Николаем Варзиным, провела 13 декабря 1947 года. Однако, благодаря хабаровской прессе, аббревиатуру названия команды, которой в будущем предстояло стать флагманом дальневосточного спорта, увидели тремя днями раньше. Именно первое упоминание команды и было взято в качестве отправной точки ее истории. В 1998 году произошло объединение двух хабаровских команд СКА и «Нефтяника» в единую дружину. Однако общим решением история не стала писаться с чистого листа. Команда «СКА-Нефтяник» была официально объявлена правоприемницей легендарных армейских традиций.