В рамках осеннего 2022 года призыва граждан на военную службу в Хабаровск прибыл крупный воинский эшелон новобранцев. Для прохождения военной службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) прибыло свыше 450 новобранцев.

На сегодняшний день военными комиссариатами ВВО для прохождения военной службы всего было призвано свыше 6 700 граждан. Кроме того, в войска уже было отправлено более 5200 молодого пополнения. Большинство граждан имеют среднее и высшее образование.

В воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции военнослужащие по призыву направляться не будут.

Все граждане, направленные для прохождения военной службы в Вооруженные Силы, уже на сборных пунктах были обеспечены вещевым имуществом, питанием на путь следования, а также сим-картами и банковскими картами для получения денежного довольствия.

На протяжении месяца с вновь поступившим личным составом будет проводиться курс общевоинской подготовки, где военнослужащих обучат основам военной службы, строевой и огневой подготовки.