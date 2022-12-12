В рамках осеннего 2022 года призыва граждан на военную службу в Хабаровск прибыл крупный воинский эшелон новобранцев. Для прохождения военной службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) прибыло свыше 450 новобранцев.
На сегодняшний день военными комиссариатами ВВО для прохождения военной службы всего было призвано свыше 6 700 граждан. Кроме того, в войска уже было отправлено более 5200 молодого пополнения. Большинство граждан имеют среднее и высшее образование.
В воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции военнослужащие по призыву направляться не будут.
Все граждане, направленные для прохождения военной службы в Вооруженные Силы, уже на сборных пунктах были обеспечены вещевым имуществом, питанием на путь следования, а также сим-картами и банковскими картами для получения денежного довольствия.
На протяжении месяца с вновь поступившим личным составом будет проводиться курс общевоинской подготовки, где военнослужащих обучат основам военной службы, строевой и огневой подготовки.
Эта запись была опубликована 12.12.2022в 12:39. В рубриках: Общество.
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