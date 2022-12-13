«Новая бумажная компания» будет производить высококачественные салфетки и туалетную бумагу из вторичного сырья на территории опережающего развития «Хабаровск» (ТОР «Хабаровск»). Новый комбинат планируется открыть в 3 квартале 2023 года. В год предприятие сможет производить до 3 тысяч тонн продукции, которая будет реализовываться на Дальнем Востоке по ценам ниже рыночных. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в производство будет вложено 24 млн рублей, создано 80 рабочих мест.

— Целью реализации проекта является создание эффективного производственного предприятия, предлагающего высококачественную бумажную продукцию повседневного спроса, которая является доступной для потребителей. На автоматизированной линии фабрики мы будем производить туалетную бумагу, сухие салфетки-полотенца и влажные салфетки. Сырьем станет макулатура — старые газеты, офисная бумага, тетради, упаковочная бумага и картон. Поставлять сырье будет местная компания, которая является основным оператором по сборке макулатуры в Хабаровском крае и имеет собственные пункты и точки коллективного сбора у жителей. Преимуществами изготовления гигиенической продукции из макулатуры являются доступность и низкая стоимость сырья, улучшение экологической ситуации в регионе», — сообщил директор ООО «Новая бумажная компания» Алексей Прокудин.

Производственный процесс на новом предприятии охватит нескольких этапов. На первом этапе бумажная масса будет сортироваться и измельчаться при помощи дробилок. На втором — перерабатываться в гидроизбавителе и распускаться на волокна. Далее масса будет очищаться от примесей и посторонних предметов специальными улавливателями. Четвёртый этап — производство бумагоделательной машиной бумажного изделия из полученного ранее водно-бумажного раствора. Последний этап заключается в намотке, резке и упаковке готовой продукции.

— Мы планируем, что на полках магазинов, с учетом всех наценок, нашу продукцию можно будет увидеть по доступной цене. Высокую конкурентоспособность проекта обеспечит применение льгот и преференций режима ТОР. Главные льготы – сниженные с 30% до 7,6% страховые взносы на 10 лет, нулевые налоги на прибыль и имущество первые пять лет», — отметил Алексей Прокудин.

Продукция №Новой бумажной компании» поступит на прилавки Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и Еврейской автономной области.

— Мы оказали инвестору содействие в подготовке пакета документов для получения статуса резидента ТОР «Хабаровск», сопровождая проект на всех этапах реализации, будем обеспечивать применение полного набора мер государственной поддержки, в том числе получение налоговых льгот и административных преференций. Приложим максимум усилий, чтобы новый бумажный комбинат был введен в работу в намеченные сроки, поможем новому производству с привлечением сотрудников и продвижением продукции», — сказал и. о. директора КРДВ Хабаровск Алексей Разин.

Сейчас резиденты ТОР «Хабаровск» реализуют 56 проектов по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Фактически бизнес вложил в экономику региона 14,9 млрд рублей, создал свыше 1,7 тысячи рабочих мест.