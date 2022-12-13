В Хабаровском крае тридцати лучшим студентам средне-специальных и высших учебных заведений из числа коренных малочисленных народов Севера назначена стипендия Губернатора.

Такой меры поддержки в регионе удостаиваются студенты, закончившие учебный год на «хорошо» и «отлично». Во внимание также принимаются их достижения в общественной, научной и спортивной деятельности.

В этом году губернаторской премии удостоены 20 лучших студентов из профессиональных образовательных организаций и 10 студентов — из высших учебных заведений региона. Стипендиаты будут получать выплату ежемесячно, в течение всего учебного года – с сентября по июнь.

— Губернаторская стипендия была учреждена с целью повышения эффективности подготовки кадров, а также стимулирования молодежи из числа коренных малочисленных народов на получение профессионального образования. Стипендия назначается специальной комиссией, по итогам отбора. В текущем году на рассмотрение поступило 30 заявок от профессиональных образовательных организаций и 22 заявки — от высших учебных заведений, — отметил министр природных ресурсов края Александр Леонтьев.

Напомним, стипендия Губернатора края лучшим студентам средне-специальных и высших учебных заведений региона из числа коренных малочисленных народов Севера выплачивается ежегодно, на протяжении 15 лет. Стипендиатами за это время стали 155 студентов. Губернаторская стипендия выплачивается дополнительно к обычной, «академической», назначаемой студентам за успешную учебу.