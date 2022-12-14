Спрос на длительные зимние поездки в тёплые страны почти достиг допандемийного уровня — количество таких путешествий среди хабаровчан выросло на 28% по сравнению с прошлым годом. Это случилось благодаря смягчению ковидных ограничений на поездки в другие страны и удаленной работе большего количества специалистов. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Путешествий.

Аналитики сервиса изучили данные по поиску авиабилетов и бронированию отелей и выяснили, куда поедут этой зимой жители Хабаровска. Учитывались поездки дольше трёх недель и перелёты в обе стороны. Самыми популярными странами для «зимовок» 2022-2023 у пользователей из Хабаровска стали Таиланд и Армения.

В среднем пользователи из Хабаровска планируют зимовать в теплых странах 4 недели и начинают планировать такую поездку за 3,5 месяца до вылета. В Таиланд и Индонезию хабаровчане обычно едут в среднем на 4 недели.

Самые длительные поездки занимают больше 3 месяцев. Для таких поездок хабаровчане чаще выбирают Таиланд, а для «зимовки» в течение 2 месяцев — США и Израиль.

В целом по России спрос на длительные зимние поездки в тёплые страны вернулся на допандемийный уровень — количество таких путешествий среди россиян выросло на 87% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего вырос спрос на поездки в Таиланд — в 4 раза. Также значительно выросло число длительных поездок в Израиль — в 3,7 раз, в Турцию — в 2,5 раза, и в ОАЭ — в 1,5 раза.

Подробности по ценам поездок и рейтинг городов по росту интереса к зимовкам в тёплых странах можно найти по ссылке.

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