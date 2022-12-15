В крае продолжается реализация опорного проекта губернатора «Мелиорация и кластер АПК».

В частности, в селе Зоевка района имени Лазо в уходящем году на площади 1040 га построено более 25 км каналов водоотведения, проведено известкование почв. Уже в 2023-м участок планируется использовать под выращивание бобовых культур и кормов для нужд животноводства. Стоимость работ превысила 170 млн рублей.

Всего в Зоевке планируется поэтапно ввести в оборот более 4000 га.

— Мелиоративный комплекс требует постоянного внимания, чтобы продуктивные земли не выбывали из оборота. Особенно сильно на это влияют паводки и обильные осадки. Поэтому в рамках инициативы губернатора идёт восстановление имеющихся систем и строительство новых, — отметил Вячеслав Федоров, начальник управления инвестиционного развития и мелиорации краевого минсельхоза.

Сейчас общая площадь земель сельхозназначения в крае – 399,5 тыс. га, из них продуктивных (сельхозугодий) – 241,9 тыс. га. Реализация опорного проекта позволит к 2030 году дополнительно вовлечь в оборот не менее 30 тысяч га.

Также в 2022 году введена новая мера господдержки на кадастровые работы, а впервые с 1991 года оказывается помощь в проведении гидромелиорации. Финансирование составило 74,1 млн рублей.

Напомним, летом 2022 года состоялось расширенное заседание Правительства Хабаровского края, одной из тем которого стало развитие мелиорации. Результатом стал запуск опорного проекта «Мелиорация и кластер АПК».