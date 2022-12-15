В крае продолжается реализация опорного проекта губернатора «Мелиорация и кластер АПК».
В частности, в селе Зоевка района имени Лазо в уходящем году на площади 1040 га построено более 25 км каналов водоотведения, проведено известкование почв. Уже в 2023-м участок планируется использовать под выращивание бобовых культур и кормов для нужд животноводства. Стоимость работ превысила 170 млн рублей.
Всего в Зоевке планируется поэтапно ввести в оборот более 4000 га.
— Мелиоративный комплекс требует постоянного внимания, чтобы продуктивные земли не выбывали из оборота. Особенно сильно на это влияют паводки и обильные осадки. Поэтому в рамках инициативы губернатора идёт восстановление имеющихся систем и строительство новых, — отметил Вячеслав Федоров, начальник управления инвестиционного развития и мелиорации краевого минсельхоза.
Сейчас общая площадь земель сельхозназначения в крае – 399,5 тыс. га, из них продуктивных (сельхозугодий) – 241,9 тыс. га. Реализация опорного проекта позволит к 2030 году дополнительно вовлечь в оборот не менее 30 тысяч га.
Также в 2022 году введена новая мера господдержки на кадастровые работы, а впервые с 1991 года оказывается помощь в проведении гидромелиорации. Финансирование составило 74,1 млн рублей.
Напомним, летом 2022 года состоялось расширенное заседание Правительства Хабаровского края, одной из тем которого стало развитие мелиорации. Результатом стал запуск опорного проекта «Мелиорация и кластер АПК».
Эта запись была опубликована 15.12.2022в 15:14. В рубриках: Общество.
- Провести зимние выходные на природе с комфортом предлагают партнеры проекта «Отдыхаем в крае»
- Свыше 900 вакансий открыто на оборонных предприятиях Хабаровского края
- Сборная Хабаровского края с победы начала сезон зимнего спортивного ориентирования
- Программа социальной газификации стала бессрочной
- Яндекс Путешествия: хабаровчане едут на зимовки, как до пандемии