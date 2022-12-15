В центре работы с населением «Исток» пенсионеры решили приготовить самую большую селедку под шубой. Идея зародилась еще летом, но ждали до декабря: хотели приготовить новогоднее блюдо ближе к празднику.

«У нас четыре команды, по шесть человек в каждой, – рассказал Игорь Авраменко, художественный руководитель центра работы с населением «Исток». – Они, как салат, поделены по ингредиентам: кто-то представляет свеклу, кто-то морковку и так далее. Просто готовить неинтересно, мы будем творчески представлять свой продукт».

Участники подошли к делу очень ответственно. На жеребьевке определили, кому какой ингредиент достанется, смастерили костюмы, подготовили приветствие. За час команды управились.

Слоями, как положено в классическом рецепте, выложили в огромную форму продукты, предварительно взвесив тазики. В общей сложности масса салата превысила 30 кг. Блюдо заняло на столе почти 2 метра в длину.