Сегодня утром в Хабаровском крае произошло трагическое ДТП, в котором погибли 7 человек и 23 получили травмы различной степени тяжести. В 6.30 по местному времени на трассе «Хабаровск-Комсомольс-на-Амуре» недалеко от села Троицкое в Нанайском районе не справился с управлением водитель автобуса, перевозившего вахтавиков. Транспортное средство вылетело на обочину и перевернулось. Часть людей погибла сразу, остальных доставили в больницу села Троицкое. В настоящее время из 23 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, еще у троих травмы средней степени тяжести. Медики делают все возможное, чтобы оказать людям максимальную помощь. На месте работают краевые спасатели, пожарные, муниципальные службы. К месту ДТП также вылетели сотрудники МЧС и медицины катастроф.

В связи с ДТП губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев уже принял решение оказать пострадавшим и семьям погибших материальную помощь. По региональному законодательству семьям погибших из краевого резервного фонда будет выплачено по 1 млн рублей. Пострадавшим — до 500 тысяч рублей. Также глава региона выразил соболезнование родственникам всех участников трагического происшествия.

Как уточнил министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко, эвакуация пострадавших с места аварии была проведена в течение 15 минут после катастрофы. В центральной больнице села Троицкое были развернуты две операционные, где врачи незамедлительно приступили к спасению наиболее «тяжелых» пассажиров автобуса. Сейчас на месте работают хирурги, реаниматологи, травматологи. Дополнительно из Хабаровска в село Троицкое вылетело два вертолета со спасателями МЧС, врачами медицины катастроф и нейрохиругами, которые также везут препараты крови и кровезаменители.

— По данным на 11 часов три человека находятся в тяжелом состоянии, у еще трех – средняя степень тяжести. После оценки врачами оперативной обстановки планируется часть пострадавших перевезти в Хабаровск. Предполагается вертолетами доставить людей во 2-ю краевую больницу (имени Владимирцева) города Хабаровска, — сообщил Юрий Бойченко.

Причины происшествия установят правоохранительные органы.