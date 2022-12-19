Краевое Минцифры досрочно выполнило задачу губернатора по обеспечению связи стандарта LTE в сёлах-тысячниках к 2024 году. Последним населенным пунктом, где появилась связь 4G по проекту «Цифровое равенство», стало село Анастасьевка. Ранее работы завершились в Циммермановке, Булаве и Богородском.
На очереди – обеспечение мобильным интернетом всех пунктов с населением свыше 100 человек. Работы в этом направлении продолжатся до 2030 года. Так, в этом году интернет появился в селе Большие Санники Ульчского района. Там проживает около 270 человек, которым теперь доступна связь стандартов 2G и 4G.
Кроме того, завершены работы по подключению в Комсомольском районе. Нижние Халбы — труднодоступный населенный пункт, где в летнее время ходит только водный транспорт, а зимой работает ледовая автомобильная переправа. В населенном пункте проживают около 290 человек, большая часть — коренные малочисленные народы Севера.
— Комфортная и качественная связь – часть флагманской инициативы губернатора «Край инноваций и новых возможностей». Наша задача обеспечить всех жителей региона доступом к современным сервисам, возможностям образования и досуга, — отметили в минцифре Хабаровского края.
Добавим, что до конца года по проекту «Цифровое равенство» будут подключены ещё три населенных пункта, где проживают более 100 человек.
Эта запись была опубликована 19.12.2022в 16:10. В рубриках: Общество.
- Сервис «Голос27» помогает решать вопросы граждан
- Сертификат на бесплатный перелет получил 50-тысячный пассажир «ХабАвиа»
- Хабаровский край в тройке лидеров среди регионов по реализации программы «Плавание для всех»
- Михаил Дегтярев: качество и доступность трудовых ресурсов для края – ключевое направление развития
- «Народный» каток на набережной Хабаровска принял первых посетителей этой зимой