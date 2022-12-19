Краевое Минцифры досрочно выполнило задачу губернатора по обеспечению связи стандарта LTE в сёлах-тысячниках к 2024 году. Последним населенным пунктом, где появилась связь 4G по проекту «Цифровое равенство», стало село Анастасьевка. Ранее работы завершились в Циммермановке, Булаве и Богородском.

На очереди – обеспечение мобильным интернетом всех пунктов с населением свыше 100 человек. Работы в этом направлении продолжатся до 2030 года. Так, в этом году интернет появился в селе Большие Санники Ульчского района. Там проживает около 270 человек, которым теперь доступна связь стандартов 2G и 4G.

Кроме того, завершены работы по подключению в Комсомольском районе. Нижние Халбы — труднодоступный населенный пункт, где в летнее время ходит только водный транспорт, а зимой работает ледовая автомобильная переправа. В населенном пункте проживают около 290 человек, большая часть — коренные малочисленные народы Севера.

— Комфортная и качественная связь – часть флагманской инициативы губернатора «Край инноваций и новых возможностей». Наша задача обеспечить всех жителей региона доступом к современным сервисам, возможностям образования и досуга, — отметили в минцифре Хабаровского края.

Добавим, что до конца года по проекту «Цифровое равенство» будут подключены ещё три населенных пункта, где проживают более 100 человек.