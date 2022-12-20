Представители министерства ЖКХ края посетили предприятие МУП города Хабаровска «Водоканал», на базе которого запустили новый сервис для инвесторов – «Одно окно» подключений. Через него предприниматели могут подключиться к инженерным сетям: тепло- и водоснабжению, а также электричеству. Ранее компаниям приходилось обращаться сразу в три сторонние организации, что было неудобно и требовало много времени. Теперь же правительство региона, внедряющее новый инвестиционный стандарт, договорилось с администрацией города об унификации всех процедур.

— Создание центра «Одного окна» — уверенный шаг к повышению инвестиционной привлекательности Хабаровского края. Следующим этапом будет цифровая трансформация — перевод подачи заявок по подключению к сетям тепло-, водо-, электроснабжения в электронный формат с возможностью подачи через личный кабинет заявителя. На сегодняшний день Хабаровский край включен в перечень субъектов Российской Федерации, которые участвуют в пилотном проекте по цифровизации услуг «Одного окна». Предприятие МУП «Водоканал» уже провело тестирование модуля «Профиль заявителя», все выявленные недочёты направлены на доработку с целью скорейшего внедрения в работу, — пояснил начальник отдела водоснабжения и водоотведения министерства ЖКХ Хабаровского края Антон Марков.

Он также уточнил, что для обслуживания предпринимателей сейчас на предприятии работает единый центр. На месте специалисты помогают в заполнении необходимых документов. Заявления принимаются по вопросам подключения к сетям электро-, водоснабжения и водоотведения, получения технических условий, заключения договоров с отделом перспективного развития. Перечень услуг, предоставляемых в центре, будет расширяться.

Среди тех, кто уже успел оценить удобство нового сервиса, -представитель московского концессионера Александр Антонов. Инвестор ведет строительство двух школ в Хабаровске, поэтому для него актуальны все услуги, предоставляемые через «Одно окно».

— Раньше нам приходилось получать услуги по подключению в трех разных организациях, расположенных по разным адресам, что усложняло процесс и требовало больших затрат времени. Работа в новом формате очень упростила процесс оформления документов. Единый центр консультировал нашу организацию, принял документы на технологическое подключение. Удобство работы через «одно окно» очевидны. Отдельно радует квалификационная подготовка специалистов, — отметил Александр Антонов.

Напомним, что унификация выдачи различных разрешений инвесторам и предпринимателям, ведется в Хабаровском крае для улучшения инвестиционного климата. Каждый год АНО «Агентство стратегических инициатив» оценивает регионы России по целому ряду показателей, формируя главную оценку инвестиционной привлекательности. Эта работа проходит в рамках формирования Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ. По итогам рейтинга за прошлый год Хабаровский край вошел в 16-ю группу из 34. Глава региона поставил задачу к 2030 году войти в ТОП-20 регионов-лидеров Нацрейтинга.