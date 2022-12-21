Подготовку учреждений социальной сферы и образования к прохождению новогодних и рождественских праздников обсудили на заседании краевой комиссии по предупреждению ЧС. Совещание с главами муниципалитетов и руководителями профильных ведомств провел заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Роман Мирошин. В центре внимания были вопросы пожарной безопасности.

Как отметили участники, на всех объектах в этот период должны быть организованы дежурства ответственных лиц, заранее созданы необходимые резервы материальных ресурсов. В дни новогодних выходных оперативные службы будут работать в усиленном режиме для максимально быстрого реагирования на возможные происшествия. Роман Мирошин поручил организовать постоянный контроль за исполнением этих требований.

— В 2022 году наблюдается снижение по числу пожаров и гибели людей. Всего произошел 6091 пожар — это на 20 % меньше аналогичного периода прошлого года. На пожарах погибли 86 человек, что ниже на 21% прошлогодних цифр. Однако, показатели нельзя назвать благоприятными, — подчеркнули представители ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Решено, что уже с этой недели по всему региону усилят рейды по частному сектору, а также по местам массового скопления людей. Пожарные будут оповещать население о правилах пожарной безопасности, в том числе при использовании фейерверков, для которых действуют отдельные требования. Особое внимание будет уделено проверке газового оборудования — при неправильной эксплуатации оно может стать причиной серьезных ЧП. Его обслуживанием должны заниматься только специалисты – об этом муниципалитетам поручено информировать своих жителей.

— Необходимо мобилизировать нашу совместную работу, чтобы Новый год жители региона встретили без аварий, ЧП, без пожаров. Пусть каждое ведомство закрепит дежурных на все выходные – они должны оперативно отрабатывать любые проблемы. Также поручаю еще раз проверить наличие первичных средств пожаротушения, работоспособность алгоритмов отработки происшествий. Весь задействованный персонал должен быть дополнительно проинструктирован, — распорядился заместитель губернатора края.

О возникновении опасных ситуации, угрожающей жизни и здоровью, жителям региона спасатели традиционно рекомендуют сообщать на номер вызова экстренных служб «112».