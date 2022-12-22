Звонок конца шестого урока знаменовал тридцатиминутную большую перемену. Все учителя торопились, судя по объявлению, на непростое совещание в лекционный зал. У многих плановый обед зависал на бутербродах. Детей было так много, что школа еле успевала работать в две смены с расчётом на двенадцать уроков. Учителей не хватало, педагогическая молодёжь благодаря детям и их родителям обходила это заведение стороной, учебная нагрузка зашкаливала, не выдерживая никаких разумных пределов.

Перед сценой за административным столом для совещаний, рядом с директором школы сидел представитель государственного надзорного органа, тоже женщина.

— Коллеги, важное объявление! Всем, без исключения, в обязательном порядке необходимо посетить занятия по оказанию первой медицинской помощи и сдать экзамены. Только в таком случае при наличии сертификата будете допущены к дальнейшей работе, — директор школы Софья Витальевна Фиалкова сделала паузу в ожидании реакции, на удивление госнадорга в зале стояла гробовая тишина, — прошу внимательно послушать и записать, что скажет Татьяна Анатольевна. Все вопросы в конце совещания.

Женщина приятной внешней наружности в официальной бордового цвета форменной одежде с погонами говорила спокойно, не спеша, со знанием порученного дела. Как и полагается в таких случаях, привела статистику гибели детей в школах страны, когда учитель не смог оказать первую медицинскую помощь. Упомянула, якобы вскользь, о привлечении учителей к уголовной ответственности за неоказание помощи, что вызвало незначительный шум, то ли возмущения, то ли одобрения.

По окончании не совсем пламенной, но вежливой речи ассистенты из госнадорга всем учителям роздали небольшие методические пособия брошюрного типа, куда идти, когда идти, что брать и что делать, все ходы были записаны, а потому и вопросы никто не задавал.

— Ещё раз напоминаю, деньги платить не надо, всё включено за счёт государства, — второпях держа свой толмут, директор школы заканчивала ставить крестики и нолики, кто пришел, и кто не пришёл, — и ещё, кто не прошёл флюорографию, завтра последний день и, последуют оргвыводы. На этом совещание заканчиваем. Спасибо за понимание!

С этими директорскими словами и прозвенел звонок на седьмой урок второй смены. Первые осенние дни дарили детям остатки бабьего лета и, поэтому на уроки особо никто не торопился.

На следующий день в приёмной все работники школы ознакомились с приказом директора о привлечении к занятиям, в специальном центре министерства по чрезвычайным ситуациям.

Проще было тем учителям, у кого только первая смена. Но и для них были неудобства, срывались денежные репетиторские занятия на дому с учениками старших классов других школ.

— Пётр Алексеевич, для вас оговариваю эту ситуацию персонально, — учитель технологии, физики, радиоуправляемого авиамоделизма и шахмат Пётр Дубрава с недельной нагрузкой восемьдесят четыре часа, поставив свою роспись, сразу навострил уши на директорскую речь, — те дни, где уроки физики диспетчер отменять не будет. А вот вместо уроков технологии, как я понимаю, первая четверть теоретическая подготовка, дети самостоятельно смогут изучить, идёте на занятия в МЧС.

Организация проведения занятий с учителями сразу видно было невооружённым глазом, соответствовала наивысшему уровню с макетами, практическими показами, презентациями и учебными фильмами, включая и советского прошлого.

Простейшие действия при ушибах, травмах, кровопотерях, обморожениях и эвакуации были понятны всем, как в теоретическом, так и в практическом плане. Немного сложнее с электробезопасностью, никто не хотел умирать, все запомнили одно главное действие обесточить и, руками не трогать того, кто поражён электрическим током.

— Ситуации бывают разные, иногда не зависят от действий учителя, когда дети, к примеру, на уроке физкультуры получают сильный удар, особенно в область груди, мотор на время глохнет, тогда у них от недостатка поступления крови в мозг могут закатываться зрачки глаз. При этом видите только белочную оболочку, она же конъюнктива, она же склера, — мужчина лет старше сорока, видно, прошёл «огонь и воду», говорил свободно, со знанием дела, — это уже страшно!

И всем не на шутку стало страшно, хотя почему и как, оставалось непонятно долго, пока, как выяснилось участник боевых действий, долго рассказывал про устройство человеческого глаза, показывая на макете эту самую белочную оболочку, чем несказанно обрадовал учительницу биологии.

— Кто знает, почему говорят «поймал белочку»?

Тишина смутила всех учителей, для них было непривычно заниматься в таких бесшумных условиях, все взоры устремились на учительницу биологии в надежде услышать от неё долгожданный ответ.

— Хорошо, я понял. Трезвенники, — по кабинету на пятнадцать в три ряда рабочих столов прокатился скромный смешок, — когда человек «возьмёт на грудь», к примеру, литр водки, у него тоже зрачки закатываются и, глаза становятся белыми от этой самой белочной оболочки. Отсюда и выражение «поймал белочку». В этом случае не смертельно, так как глазное давление от избытка крови загоняет зрачки вглубь, просто может лопнуть сосудик и глаз станет красным, зрачок вернётся на место. Намного хуже, даже смертельно, когда есть недостаток поступления крови в мозг, начинают отказывать сначала органы слуха, потом остальные и человек минуты через две умирает.

Руководитель занятия остановился, стараясь уловить реакцию слушателей.

Все молчали!

То, о чём рассказывали до этого, было понятно «как два пальца об асфальт» или математическое «дважды два четыре». Здесь же ситуация со зрачками что-то из области фантастики.

— Чаще такие «двухсотые» случаются в боевой обстановке, на войне. Иногда с людьми, у кого слабые сосуды, низкий пульс, от ощущения страха, — сделав паузу, продолжил, — не есть исключение и, как не печально об этом говорить, у детей, особенно подросткового возраста, в период гормонального роста, где-то раньше, где-то позже. У каждого своё развитие организма, идеального ничего нет, тут рост пошёл, кость растёт, а мяса нет и так далее. Так же и сосуды, особенно в области шейных позвонков. Теперь, главное! Что надо уметь делать для спасения? В нашем случае спасти обучающегося ребёнка при возникновении ситуации, условно назовём её «закатились зрачки».

Прозвенел, как в школе, звонок на перерыв. Учителя, следуя местным правилам, по привычке дружно покинули кабинет на проветривание. Каждый занялся своим делом, где главным инструментом у всех без исключения был телефон. Неотложные дела заставляли позвонить, уточнить, ответить и дать указания.

Экзамены для сдачи на сертификат были назначены в четверг 30 сентября 2021 года. Две недели пролетели как один день. Билет состоял из двух теоретических вопросов и одного на практическое выполнение.

Как назло, учителю Дубраве третьим попался вопрос «Действия учителя в ситуации «закатились зрачки». Назвать наиболее возможные факторы в условиях школьной деятельности». С учётом теории общая оценка «хорошо» давала право получить сертификат на оказание первой медицинской помощи в условиях общеобразовательной деятельности.

Следующие два месяца, октябрь и ноябрь, никаких предпосылок и близко не давали применить свои знания кому-то оказать первую медицинскую помощь. Да и двадцать дней декабря уже на полную грудь дышали приближающимися новогодними и рождественскими праздниками. Предпоследний вторник своё утро встречал в снежных пушистых одеяниях.

— Тема урока продолжается, сегодня решение задач с использованием формул плотности, массы и объёма. Для начала, в этот день родился Иосиф Виссарионович Сталин, — каждый урок учитель Дубрава всегда начинал рубрикой «День в истории» и, не важно, какой из четырёх, сейчас физика в седьмом классе, — сообщение приготовил Илья Воронин. Слушаем, у тебя пять минут.

На уроке ничего необычного, до поры, до времени не происходило. Дети сидели тихо, решали задачи. Три человека брали задания на оценку, Дубрава проверял. Финал урока получился непредсказуемым. Как и с чего всё началось, он же физик, он же трудовик, он же авионик, он же шахматист так и не увидел.

Дети, решив задания, потихоньку выходили из школьных мастерских. За пять минут до звонка неожиданный удар в соседний стол и, на шнурах повисли два ноутбука, мышки к ним, на учительский стол завалился принтер, на углу по диагонали дорогой проектор готов свалиться на пол.

Сильный удар!

От неожиданности Дубрава вздрогнул. За считанные секунды поставил на место компьютерные приборы, успел придержать и проектор. Оно бы ничего и страшного, детские шалости, бывает, пора готовиться к следующему уроку. Даже если бы что и сломали, родителям пришлось купить новое. Но!

Ошибки быть не должно, семиклассник стоял лицом к Дубраве с открытыми белыми глазами, зрачков не видно. Неужели «закатились зрачки»? Если будет труп на виду у тридцати детей, точно посадят, так говорил инструктор на занятиях по оказанию первой медицинской помощи, дословно его слова «если знал и не помог, плохи дела».

«Так, первое что надо сделать, орать, чтобы человек слышал и, обязательно контакт. Орать и трясти! Что орать, да хоть матами, — офицер запаса прытью гимнаста уже тряс семиклассника, взяв его за плечи, ближе к локтю, как учили и, орал что есть силы матерной бранью, — так глаза открылись. Неожиданно в запале слегка врезались в стену, так, подросток четырнадцати лет на полголовы выше учителя начал в ответ кричать, что это не он, это уже хорошо, надо срочно от беды подальше вывести его из класса, — и тут же направил движение в дверь. — Всё! Дети сидят, многие из них даже не обратили внимания. Это хорошо. А если бы на самом деле здесь на полу оказался труп их одноклассника? Моральная детская травма на всю жизнь. Как там, в русской пословице «лучше перебздеть, чем недобздеть». Казалось бы, что здесь такого, спас человеку жизнь. Пора заканчивать урок».

Вечером во время ужина от директора школы приходит вопрос о случившемся три часа тому, на десятом по счёту уроке.

— Лично я страшного ничего не вижу, как учили, оказал первую медицинскую помощь.

— Пётр Алексеевич, дети сняли весь процесс на телефон и выложили в Инстаграмм, — Софья Витальевна говорила обеспокоенным голосом, — общественный резонанс зашкаливает.

— Так это же хорошо, людям скинули практическое пособие оказания первой медицинской помощи в ситуации «закатились зрачки».

— Вы смотрели видео, что я отправила вам?

— Да, там всё нормально, головой не ударился, руками его держал за плечи, ближе к локтю, о стену он приложился задним местом сам, основной удар пришёлся на пальцы моей правой кисти. Подростку вреда здоровью нет. Жить будет. Даже если я и ошибся в оценке обстановки, нормально. Не берите в голову, всё будет хорошо.

Однако колесо Российской государственной правоохранительной системы имеет свои особенности. У каждого свои цели и задачи, но, главное, довести дело до суда. Виновен или не виновен, определяет только суд.

Во время утреннего дознания женщина-капитан из комиссии по делам несовершеннолетних вынуждена была прерваться в своих изысканиях, пришли двое семиклассников, как оказалось, основных участников вчерашнего события, извинились. Учитель Дубрава извинения принял, в свою очередь сам извинился за грубое обращение с подростком.

— А как так получилось, что ты с такой силой ударился в тяжёлый и неподъёмный стол и, у тебя зрачки закатились?

— Мы, когда сорвались с места и побежали, вот он здесь меня толкнул, довольно сильно и, я ударился вот этим местом правой частью груди в угол стола. Было жуть как больно!

— Понятно. А ты понял, что я тебе жизнь спас?

— Спасибо.

После обеда на допросе у следователя Следственного комитета, тоже женщины, всё перевернулось с ног на голову.

— Вы думаете, что я поверю в ту ерунду про зрачки? Вот видео, эти одиннадцать секунд и есть главное, — следователь Новосельцева разговор начинала жёстко, давила на психику, — где здесь закатившиеся зрачки? Действие получило широкий общественный резонанс!

— Тогда что лучше, труп на виду всего класса или ерунда про зрачки? Возможно, ошибся с оценкой обстановки. Бывает.

— Лучше зрачки. Только всё это будет долго, — следователь встала, подошла к окну, взяла сигарету, газовая зажигалка сразу выбила огонь, сигаретный дым стал улетучиваться в открытую форточку, — есть вариант, где «и волки будут сыты, и овцы целы». Внимательно слушайте меня.

А ещё через день от взбудоражившего всю общественность события, вечером 23 декабря на родительское собрание кроме администрации школы прибыли руководитель городского образования, с ней психологи и психиатры.

— Приношу извинения родителям всего класса, — учитель Дубрава свою речь начал, как и полагается офицеру спокойно и уверенно, с полной ответственностью за каждое произнесённое слово, — но, есть особенности. Уважаемые родители! Детей надо воспитывать, чтобы они не бегали во время проведения урока. Один толкнул, другой поймал грудью острый край стола, через две минуты мог быть труп обучающегося подростка лежащего на виду у всего класса. Перед следствием я не собираюсь упираться, что это было оказание первой медицинской помощи в ситуации «закатились зрачки». Для следствия главное видеозапись в одиннадцать секунд, там нет зрачков, которых не видно, — Дубрава посмотрел на капитана-женщину, которая первая проводила с ним опрос. В правом ряду сидела руководитель городского образования, психологи и психиатры были все в полном внимании в поисках неадекватного поведения учителя, родители застыли в ожидании скорейшего завершения этого собрания, — поэтому мои действия будут такие. Я признаю свою вину полностью, защищать меня будет государственный адвокат, и, выберу вариант рассмотрения уголовного дела, а оно будет возбуждено по статье 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации, в особом порядке. Присудят штраф в пятнадцать тысяч рублей, а то и более, возможно запретят заниматься педагогической деятельностью, не суть важно, — окинув взглядом всех, понял, что психологи и психиатры утратили к его речи всякий интерес, продолжил, — важно другое. Это дети. И чтобы в будущем у них не развивался комплекс неполноценности в деянии с их стороны, советую родителям класса нанять адвоката в мою защиту, в этой истории сделать меня «белым и пушистым». Не надо рассматривать мой совет как угрозу. Решать вам. Да, я посмотрел медицинскую карту подростка, есть проблемы со здоровьем. Так что следите, чтобы он не попал ещё раз в подобную историю, спасать будет некому. Что касается тех, кто снимал видео, можно сказать только спасибо, они сняли ролик оказания первой медицинской помощи в ситуации «закатились зрачки». Хорошее дело сделали, это не мои слова, уточните в МЧС.

В субботу на допрос Дубраву вызвал другой следователь Следственного комитета, молодой парень, теперь до суда все процессуальные дела проводились с ним.

— Пётр Алексеевич, вы поменяли показания. Почему?

— Сократил. Как я понял, рассматривается дело исключительно по видеозаписи в одиннадцать секунд.

— Правильно поняли. Про зрачки, спасение жизни и так далее потребуют проведения различных экспертиз, а это очень долго. Разрешения на их проведение можно и не получить.

Судебное рассмотрение уголовного дела в особом порядке проводилось через два месяца двадцать второго ноль второго две тысячи двадцать второго года.

Полная симметрия двоек 2202-2022!

На мировом судебном заседании присутствовали только судья, секретарь суда, представитель прокуратуры и государственный защитник. Через тридцать минут приговор был оглашён: пятнадцать тысяч штрафу и лишение права заниматься педагогической деятельностью на год. Как и подобает офицеру, учитель Дубрава от апелляции отказался, а через десять дней был уволен не по собственному желанию, по статье.

— Как офицер МЧС офицеру ПВО, спустя год день в день от нехорошего события, скажу своё мнение, — полковник Фёдор Павловский, в недавнем прошлом офицер ПВО отдела боевой подготовки 11-ой отдельной армии ВВС и ПВО, открыл бутылку коньяка. Выдержал паузу, внимательно посмотрел в глаза собеседнику, продолжил, — в этом деле со зрачками есть фактор совершения ошибки применения знаний. Такое своеобразное горе от ума. Главное – это жизнь человека. Ты предположил, как и полагается офицеру, бывшему начбою армии и моему начальнику, худший вариант. Соответственно и принял решение на выполнение действия, что и привело тебя на скамью подсудимых. Будь всё это сегодня, в условиях специальной военной операции, никто бы не решился в таком случае привлекать офицера к уголовной ответственности. За что? Плевать на непонятный специально кем-то раздутый, возможно из-за бугра общественный резонанс! Тебе не повезло, не успел. Оно и смешно и, грустно, говоря словами Верещагина «за державу обидно». Что есть радиоуправляемый авиамоделизм, они это понимают? Беспилотники!!! Это есть воздушная разведка! Жизни солдат и офицеров! Там, на войне! Патриотическая военно-техническая работа на перспективу, полторы сотни школьников. О детях подумали? Как итог, в школе нельзя работать с таким фанатизмом, восемьдесят четыре часа в неделю. Это как?

— Так получилось. Считай сам, технология мальчики 5 – 8 классы, 39 часов, физика 7 – 8 классы, 20 часов, радиоуправляемый авиамоделизм 21 час и шахматы 4 часа. Такая вот недельная нагрузка.

— Обалдеть. Так, двадцать четыре умножаем на семь и получим сто шестьдесят восемь часов. Половина недели в школе?

— Да ладно, Федя, давай о хороших делах. Виновен или не виновен, определяет только суд. Ведь я нарушил закон, нельзя детей трогать руками. Не мной придумано. Главное, вся эта канитель быстро закончилась. Началось в день рождения Сталина, закончилось в день его смерти.

— Но, есть и хорошее дело, я не о запрете пользоваться телефонами в школе. За этот год по стране насчитал около десятка случаев, детских видео, когда учителя мужчины, да и женщины мутузили детей в коридорах, классах, брали за горло и так далее. И никого не привлекли к уголовной ответственности. А это уже хорошо! Учителей стали уважать. Директор нашей школы молодец! Стояла за тебя скалой! Был на днях в школе, на родительском собрании, внук в первом классе. Её что, сняли с должности? Говорят, много хороших учителей после твоего случая покинули школу. Так что, вывод мой простой: живи и радуйся, что тебя не посадили!

— Федя, спасибо, что пришёл на такую годовщину. Не ожидал, да ещё и с бутылкой. И прекращай прикалываться. Есть повод выпить за годовщину офицерского позора. Всё хорошо, как там, в русской народной пословице «всё, что не делается, всё к лучшему». Теперь у меня вагон времени на живопись, особенно портреты и морские пейзажи, аниме. Для души играю на скрипке, аккордеоне, баяне, гармошке, гитаре, даже балалайке, пишу рассказы, взялся за роман, готовлюсь быть Дедом Морозом, в основном вызовы на дом. Всё давно расписано. Все хотят видеть музыкального Деда Мороза. Или художника. Всё лучшее детям!

— Давай выпьем по сотке, далее как пойдёт. Коньяк хороший, пятёрочка, «Старый Кёнигсберг». На закусь твои любимые шпроты «За Родину!», всё оттуда. Сын привёз, там службу проходит. У меня есть простой народный тост. Сегодня можно, в день его рождения. За Сталина!

— За Сталина!

22 декабря 2022 года.

Сергей Роща

Школьный рассказ

Хабаровск