Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подвел итоги года по развитию Дальнего Востока в эфире федерального телеканала. В интервью он рассказал об инициативе по созданию единой ТОР, строительстве социальных объектов по линии «Единой субсидии» и в рамках национальных проектов, о программах «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека».

– Дальний Восток – часть нашей страны, часть России, поэтому все те проблемы, которые касались России в целом, касались и Дальнего Востока. Но несмотря на санкции, которые естественно повлияли на реализацию целого ряда проектов, мы практически ничего не потеряли. Что касается в целом экономики, то очевидно, тот разворот экспортных потоков, который произошел сегодня – разворот на Восток, он создал новый импульс для развития Дальнего Востока. Мы заканчиваем этот год в 1,5 раза с превышением по отношению к среднему российскому притоку инвестиций, в 2 раза более быстрыми темпами у нас развивается сельское хозяйство, – отметил вице-премьер.

Говоря об инвестициях Юрий Трутнев рассказал, как возникла идея и ведется работа над созданием единой территории опережающего развития. В планах объединить все 22 ТОР на Дальнем Востоке в одну. По словам полпреда, это необходимо, чтобы устранить бюрократию, упростить механизм и сделать территорию еще привлекательнее для инвесторов. Обсуждение этого вопроса в Правительстве России будет продолжено после праздников.

Следующей темой, затронутой в интервью, стало решение социальных вопросов дальневосточных регионов. Здесь Юрий Трутнев отметил, что в 2013 году объем финансирования государственной программы по развитию округа составлял 3,9 млрд рублей, сегодня этот показатель почти в 20 раз больше. Размер частных инвестиций приближается к 3 трлн рублей.

– Может быть, не так заметно, не все сразу видят, что все стало хорошо, но все хорошо сразу не может стать, но 107 тыс. новых рабочих мест, уже почти 600 построенных новых предприятий. В рамках «Единой субсидии» мы реконструировали и построили около 1,5 тыс. объектов, 1 тыс. объектов строится в рамках национальных проектов, то есть работа идет каждый день, Дальний Восток меняется. И конечно, для нас важно изменение уровня жизни людей, приход в то состояние, когда людям действительно будет комфортно, удобно жить на Дальнем Востоке, когда население Дальнего Востока будет прибывать – для нас это совершенно принципиально, – добавил полпред.

Он уточнил, что за последние три года на «Единую субсидию» инвестировано 122 млрд рублей, построено и отремонтировано более 300 учреждений здравоохранения, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, более 200 школ, детские сады, спортивные площадки. Реализована программа «1000 дворов на Дальнем Востоке».

В числе одних из самых популярных программ развития округа Юрий Трутнев назвал «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточную ипотеку». Поэтому они постоянно дорабатываются и развиваются. Так, гектары уже получили более 111 тыс. человек. И чтобы люди продолжали получать участки, в этом году законодательство о программе было сделано более либеральным, в частности, были минимизированы требования к оформлению участков. Что касается ипотеки, то в этом году в соответствии с решениями, принятыми Президентом страны Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме, ее распространили на врачей, учителей вне зависимости от возраста.

Другие вопросы интервью касались транспортной инфраструктуры: запуска двух трансграничных мостов, расширения маршрутной сети единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» и реализации плана развития Северного морского пути. В завершение беседы вице-премьер также рассказал о центрах военно-патриотического воспитания и подготовки, которые планируется создать сначала в 10 пилотных регионах, а затем и по всей стране.

Напомним, что в Хабаровском крае в 2022 году предоставлено более тысячи земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» – в 1,5 раза больше чем в 2021-м. Всего в регионе оформлено свыше 12,2 тысячи гектаров. Это 4-е место в ДФО.

Растет в крае и число заемщиков по программе «Дальневосточная ипотека». На конец 2022 года в регионе заключено 3,2 тысячи кредитных договоров на общую сумму 14,8 млрд рублей – больше прошлогоднего в 1,4 раза. Программа стала самой востребованной среди ипотечных программ, действующих в регионе.

По «Единой субсидии» в этом году в крае приобретена спецтехника для служб МЧС, троллейбусы для г. Хабаровска, построен центр сложнокоординационных видов спорта в Комсомольске-на-Амуре, завершена реконструкция стадиона в рп. Ванино и благоустроено 160 дворов.