Хабаровский край занимает лидирующие позиции по развитию сферы образования. По оценке Минпросвещения России, в рейтинге эффективности региональных систем образования край занял 23 место в стране и 1 место в ДФО. Такая высокая позиция обусловлена в том числе успешной реализацией национального проекта «Образование». Речь идет об открытии новых образовательных учреждений, развитии инфраструктуры, модернизации материально-технической базы, создании мест дополнительного образования и профессиональном развитии педагогов.

– Нацпроект «Образование» – один из драйверов развития страны. Он направлен на повышение конкурентоспособности образования, вхождение России в десятку стран по качеству общего образования, а также обеспечение возможности самореализации и развития талантов молодого поколения. Хабаровский край достиг выполнения целевых результатов по всем направлениям, реализовав все региональные проекты – «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Патриотическое воспитание», – сообщили в министерстве образования и науки края.

В общей сложности на реализацию нацпроекта, без учета объектов строительства, в 2022 году выделено более 268 млн рублей, из которых 260 млн рублей – средства федерального бюджета. На эти средства в селах и малых городах края созданы 23 центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Всего с 2019 года в крае открыто 114 таких центров. В них более 17 тысяч школьников занимаются конструированием и ставят научные эксперименты. В 2023 году запланировано открытие еще 23 центров.

В сентябре учеников приняла новая школа в селе Найхин Нанайского района, заключены концессионные соглашения по школам в микрорайоне «Строитель» и на ул. Демьяна Бедного в Хабаровске. А для обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья в трех школах-интернатах в Переяславке, Бикине и Комсомольске-на-Амуре созданы центры профессиональных компетенций. Там обновлены мастерские, закуплены инструменты, станочное и специальное реабилитационное оборудование. В дополнение к этому оснащены кабинеты специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение и коррекционную работу.

Кроме того, в школах сел Селихино, Гаровка-2, Калинка, Красицкое, поселков Джамку и Солони отремонтированы спортивные залы. Школы поселков Сукпай и Сидима получили инвентарь для спортивных клубов. Также в 29 образовательных организациях создано более 620 мест для занятий детей по технической, естественно-научной и туристско-краеведческой направленностям, столько же планируется добавить в следующем году. Компьютерное и интерактивное оборудование обновили в 69 школах и техникумах. На базе Инженерной школы Комсомольска-на-Амуре открыт центр цифрового образования «IT-куб».

– Это уже четвертый центр в регионе. Сейчас более 2 тысяч ребят осваивают востребованные цифровые специальности по программированию, робототехнике, что в будущем обеспечит обновление инженерных кадров под решение стратегических задач импортозамещения, – добавили в ведомстве.

Проект также позволил оборудовать 12 современных мастерских в пяти учреждениях среднего профессионального образования региона.

Положительные преобразования в образовательной сфере продолжатся. В ближайший год планируют оснастить оборудованием центр развития талантливых детей, продолжить ремонт спортивных залов, обновить материальную базу в школах-интернатах для детей с ограниченными возможностями здоровья и направить компьютерную технику в учреждения общего и профессионального образования.